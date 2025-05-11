İHD İstanbul Şubesi yeni yönetimini belirledi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 20'inci Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirdi.

Genel kurulun divan başkanlığını Filiz Kerestecioğlu üstlendi. Diğer üyeler arasında ise Rabia Tosun, Kerem Fırtına, Türkiye Bozkurt ve Feryal Çelik yer aldı.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurul, demokrasi, barış ve adalet mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından divan başkanı Filiz Kerestecioğlu, açılış konuşması yaptı.

Sözlerine 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i de anarak başlayan Kerestecioğlu, "Barışın taşlarını döşemek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği bir dönemdeyiz" dedi.

Eren Keskin - İHD Eş Genel Başkanı (Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet)

Filiz Kerestecioğlu’nun ardından söz alan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin de konuşmasında hayatını kaybeden DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik’i andı.

"İşkenceciler bile muhtaç olur"

İnsan hakları mücadelesinin ödün verilmeyen ve verilmemesi gereken bir mücadele olduğunu vurgulayan Keskin, "İyi ki insan hakları savunucusuyuz, iyi ki bu dernekteyiz. İşkence yapanlar bile bir gün bize muhtaç olur. Bunu herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

"Arşivden koca bir yalan çıktı"

Keskin, 24 Nisan’ı hatırlatarak, Levon Ekmekçiyan’ın cenazesine ilişkin yaşanan süreci anlattı. Ekmekçiyan’ın Fransa’da yaşayan annesinin başvurusu üzerine yürütülen hukuki sürecin sonunda açılan mezardan, Ekmekçiyan’a ait olmayan kemiklerin çıktığını ifade ederek, “Bize Levon Ekmekçiyan’ın kemikleri diye verilenler 60 yaşlarında bir kadına ve bir hayvana ait çıktı. Hani diyorlar ya arşivleri açalım… Biz açtık. Arşivden koca bir yalan çıktı” dedi.

Bir önceki yönetime teşekkür eden Keskin, yeni yönetime başarılarını ileterek konuşmasını tamamladı.

Gülseren Yoleri - İHD İstanbul Şubesi Başkanı (Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet)

İHD İstanbul Şubesi’nin önceki dönem başkanı Gülseren Yoleri ise insan hakları mücadelesinde son yıllarda yaşanan gerilemeye dikkat çekti. Yoleri, tarihsel bir kırılma noktasında olunduğuna dikkat çekerek, “Egemenler insan hakları ihlalleri ve sömürü politikalarında hızla örgütleniyor. Eğer biz güçlü bir karşı söz ve talep oluşturamazsak, egemenler bu dünyayı kendi istedikleri yöne çevirecek” uyarısında bulundu.

"Gerçek mücadele örgütleri kurulmalı"

İnsan hakları mücadelesinin yalnızca yerel düzeyde değil, küresel ölçekte gerilediğine dikkat çeken Yoleri, dünyanın pek çok ülkesinde benzer sorunların yaşandığını vurguladı. Yoleri, “Bugün bir işçi burada öldürülüyorsa, benzer şeylerin dünyanın başka yerlerinde de yaşandığını biliyoruz. Bu yüzden uluslararası düzeyde gerçek birlikteliklerin, gerçek mücadele örgütlerinin kurulması gerekiyor” dedi.

"Annelerin gözyaşlarının rengi aynıdır"

Genel kurul divan üyelerinden Barış Annesi Türkiye Bozkurt ise yaptığı konuşmada “Annelerin gözyaşlarının rengi aynıdır; Türk’ün de Kürt’ün de… Bugün Anneler Günü, umarım bugün barışın ve özgürlüğün günü olur” temennisinde bulundu.

Genel kurul devamında yıllardır insan hakları, kadın hakları, barış ve emek mücadelesinde yer alan çok sayıda kurum temsilcisi söz aldı. Konuşmaların ardından şubenin son iki yıla ilişkin faaliyet raporunu İHD İstanbul Şubesi Sekreteri Oya Ersoy okundu.

Yönetim kurulu belirlendi

Komisyonların aktarımlarıyla devam eden genel kurulun sonunda oylamaya geçildi. Sandık kurulunun sayım işlemlerini tamamlamasının ardından yeni yönetim kurulu belirlendi.

Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi (Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet)

İHD İstanbul Şubesi’nin yeni yönetim kuruluna Bilal Yıldız, Davut Aslan, Jiyan Kaya, Jiyan Tosun, Mehmet Kartal, Meral Nergis Şahin ve Ümmühan Kaya seçildi.

İHD İstanbul Şubesi yeni yönetim kurulu üyeleri (Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet)

Yeni şube başkanı ise ilk yönetim toplantısında yönetim kurulu tarafından seçilecek.

(AB)