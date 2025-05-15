İHD İstanbul Şubesi'nde yeni dönem
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 11 Mayıs 2025 tarihinde katılımıyla 20. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Yönetim bugün (14 Mayıs) toplanarak görev dağılımı yaptı.
İHD İstanbul Şubesi yeni yönetimini belirledi
İHD İstanbul Şube Başkanı görevine Jiyan Tosun getirilirken, Şube Sekreteri Jiyan Kaya, Şube Saymanı ise Bilal Yıldız oldu.
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Bilal Yıldız, Davut Aslan, Jiyan Kaya, Jiyan Tosun, Mehmet Kartal, Meral Nergis Şahin ve Ümmühan Kaya seçildi.
Yedek üyeliklere ise Hasan Yaviç, Cihan Kaplan Öndeş, Ayşan Aksoy, Erdoğan Alayumat, Nevzat Açan, Çağla Seven ve Tuğrul Eryılmaz getirildi.
Denetleme Kurulu asil üyeliklerinde İkbal Eren, Leman Yurtsever ve Ümit Dişli seçilirken, yedek üyeliklere Gülendam Özdemir, Mehmet Acettin ve Zehra Demir yer aldı.
(AB)