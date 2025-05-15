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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2025 17:19
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İHD İstanbul Şubesi'nde yeni dönem

20. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren İHD İstanbul Şubesi'nin yeni dönem başkanı Jiyan Tosun oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İHD İstanbul Şubesi'nde yeni dönem
Fotoğraf: İHD İstanbul Şube

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 11 Mayıs 2025 tarihinde katılımıyla 20. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Yönetim bugün (14 Mayıs) toplanarak görev dağılımı yaptı.

İHD İstanbul Şubesi yeni yönetimini belirledi
İHD İstanbul Şubesi yeni yönetimini belirledi
11 Mayıs 2025

İHD İstanbul Şube Başkanı görevine Jiyan Tosun getirilirken, Şube Sekreteri Jiyan Kaya, Şube Saymanı ise Bilal Yıldız oldu. 

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Bilal Yıldız, Davut Aslan, Jiyan Kaya, Jiyan Tosun, Mehmet Kartal, Meral Nergis Şahin ve Ümmühan Kaya seçildi.

Yedek üyeliklere ise Hasan Yaviç, Cihan Kaplan Öndeş, Ayşan Aksoy, Erdoğan Alayumat, Nevzat Açan, Çağla Seven ve Tuğrul Eryılmaz getirildi.

Denetleme Kurulu asil üyeliklerinde İkbal Eren, Leman Yurtsever ve Ümit Dişli seçilirken, yedek üyeliklere Gülendam Özdemir, Mehmet Acettin ve Zehra Demir yer aldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ihd genel kurul Jiyan Tosun
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