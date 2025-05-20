İHD İstanbul Şubesi Kayıplar Haftası etkinlik programını duyurdu

İnsan Hakları Derneği (İHD), 1995'te 17-31 Mayıs'ı Kayıplar Haftası olarak ilan etmişti. Dernek şubeleri her yıl bu hafta boyunca kayıp yakınlarının da katılımıyla panel, basın açıklaması, film gösterimleri gibi bir dizi etkinlikler düzenliyor.

İHD İstanbul Şubesi de Kayıplar Haftası kapsamında etkinlik takvimini duyurdu. Program kapsamında bugün (20 Mayıs) Kadıköy Sineması'nda Hâlâ Buradayım (I'm Still Here) film gösterimi düzenlenecek. Ayrıca 27 Mayıs günü Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 30. yılında 'Cezasızlık ve İnkarın Gölgesinde Kayıpları Aramak' başlığıyla panel de düzenlenecek.

Etkinlik Programı

17-31 Mayıs 2025 gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası:

17 MAYIS CUMARTESİ - 12:00 GALATASARAY MEYDANI

BASIN AÇIKLAMASI: Cumartesi Anneleri 1051. Hafta Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI: Cumartesi Anneleri 1051. Hafta Basın Açıklaması 19 MAYIS PAZARTESİ - 12:00 GAZİ MEZARLIĞI

MEZAR ANMASI: Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç Mezar Ziyareti

MEZAR ANMASI: Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç Mezar Ziyareti 20 MAYIS SALI - 20:00 KADIKÖY SİNEMASI

FİLM GÖSTERİMİ: Hâlâ Buradayım (I'm Still Here)

FİLM GÖSTERİMİ: Hâlâ Buradayım (I'm Still Here) 24 MAYIS CUMARTESİ - 12:00 GALATASARAY MEYDANI

BASIN AÇIKLAMASI: Cumartesi Anneleri 1052. Hafta Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI: Cumartesi Anneleri 1052. Hafta Basın Açıklaması 24 MAYIS CUMARTESİ - 17:00 MAJESTIC SİNEMASI (BEYOĞLU)

FİLM GÖSTERİMİ: Dargeçit

FİLM GÖSTERİMİ: Dargeçit 27 MAYIS SALI - 18:00 BİLİM BEYOĞLU (ŞİŞHANE MEYDANI)

PANEL CUMARTESİ ANNELERİ 30. YIL: Cezasızlık ve İnkarın Gölgesinde Kayıpları Aramak

PANEL CUMARTESİ ANNELERİ 30. YIL: Cezasızlık ve İnkarın Gölgesinde Kayıpları Aramak 31 MAYIS CUMARTESİ - 12:00 GALATASARAY MEYDANI

BASIN AÇIKLAMASI: Cumartesi Anneleri 1053. Hafta Basın Açıklaması

(AB)