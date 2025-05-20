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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 13:03
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 13:32
1 dk Okuma

KAYIPLAR HAFTASI (17-31 MAYIS)

İHD İstanbul Şubesi Kayıplar Haftası etkinlik programını duyurdu

İHD İstanbul Şubesi Kayıplar Haftası kapsamında, bugün (20 Mayıs) Kadıköy Sineması'nda Hâlâ Buradayım (I'm Still Here) film gösterimi düzenleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD İstanbul Şubesi Kayıplar Haftası etkinlik programını duyurdu
Fotoğraf: Cumartesi Anneleri / X

İnsan Hakları Derneği (İHD), 1995'te 17-31 Mayıs'ı Kayıplar Haftası olarak ilan etmişti. Dernek şubeleri her yıl bu hafta boyunca kayıp yakınlarının da katılımıyla panel, basın açıklaması, film gösterimleri gibi bir dizi etkinlikler düzenliyor.

İHD İstanbul Şubesi de Kayıplar Haftası kapsamında etkinlik takvimini duyurdu. Program kapsamında bugün (20 Mayıs) Kadıköy Sineması'nda Hâlâ Buradayım (I'm Still Here) film gösterimi düzenlenecek. Ayrıca 27 Mayıs günü Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 30. yılında 'Cezasızlık ve İnkarın Gölgesinde Kayıpları Aramak' başlığıyla panel de düzenlenecek.

Etkinlik Programı

17-31 Mayıs 2025 gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası:

  • 17 MAYIS CUMARTESİ - 12:00 GALATASARAY MEYDANI
    BASIN AÇIKLAMASI: Cumartesi Anneleri 1051. Hafta Basın Açıklaması
  • 19 MAYIS PAZARTESİ - 12:00 GAZİ MEZARLIĞI 
    MEZAR ANMASI: Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç Mezar Ziyareti
  • 20 MAYIS SALI - 20:00 KADIKÖY SİNEMASI 
    FİLM GÖSTERİMİ: Hâlâ Buradayım (I'm Still Here)
  • 24 MAYIS CUMARTESİ - 12:00 GALATASARAY MEYDANI
    BASIN AÇIKLAMASI: Cumartesi Anneleri 1052. Hafta Basın Açıklaması
  • 24 MAYIS CUMARTESİ - 17:00 MAJESTIC SİNEMASI (BEYOĞLU) 
    FİLM GÖSTERİMİ: Dargeçit
  • 27 MAYIS SALI - 18:00 BİLİM BEYOĞLU (ŞİŞHANE MEYDANI)
    PANEL CUMARTESİ ANNELERİ 30. YIL: Cezasızlık ve İnkarın Gölgesinde Kayıpları Aramak
  • 31 MAYIS CUMARTESİ - 12:00 GALATASARAY MEYDANI 
    BASIN AÇIKLAMASI: Cumartesi Anneleri 1053. Hafta Basın Açıklaması

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İHD İstanbul Şubesi kayıplar haftası cumartesi annaleri/insanları
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