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Yayın Tarihi: 8 Ekim 2024 13:47
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2024 16:59
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İHD, İsrail Konsolosluğu önünde: Uluslararası toplum sessiz kalmasın

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmalar, savaşın durdurulması için etkin adımlar atmaya çağrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'ne üye bir grup insan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenliyor. Grup, ellerinde büyük bir pankart tutuyor; pankartta "SAVAŞA HAYIR, SOYKIRIMI DURDUR" yazısı net bir şekilde görülüyor. Pankartın altında "İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi" ifadesi yer almakta.
Fotoğraflar: Serpil Ünal

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne üye hak savunucuları, İİsrail’in Filistin’e başlattığı saldırıların birinci yıl dönümünde İsrail Konsolosluğu önünde basına açıklama yaptı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmalar, savaşın durdurulması için etkin adımlar atmaya çağrıldı.

İsrail başbakanı Netanyahu ve savunma bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı talep edildi.

"Soykırımı durdur"

Açıklama özetle şöyle:

Acil olarak Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve tüm cephelerde savaşa ve soykırıma son verilmesi için BM başta olmak üzere, uluslararası mekanizmaları ve uluslararası toplumu acil etkin adımlar atmaları konusunda uyarırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni İsrail başbakanı Netanyahu ve savunma bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı vererek süreci hızlandırmaya çağırıyor ve İsrail devletine sesleniyoruz; Savaşa Hayır, Soykırımı durdur!

Bilindiği üzere, geride kalan bir yıl içinde, ABD destekli İsrail jetleri okulları, hastaneleri, BM binalarını, hatta ambulansları bombalamaktan, sağlık çalışanlarını, gazetecileri, savaş karşıtı aktivistleri öldürmekten çekinmedi. Hatta, bölgedeki işbirlikçi ülkelerin çelişkilerinden de yararlanarak savaşı sınırlar ötesine taşıdı. İran’da suikastlar yaptı, Lübnan’da kitlelere karşı yeni tip terör yöntemleri geliştirdi, çağrı cihazlarını ve telsizleri bombaya dönüştürüp patlattı, silahsız insanları öldürüp yaralayarak işlediği savaş ve insanlığa karşı suçlara yenilerini eklemekten çekinmedi. Ardından Lübnan’a tonlarca bomba yağdırdı, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun (UNICEF) dünkü açıklamasına göre İsrail'in son 11 günde Lübnan'daki saldırılarında 100'den fazla çocuk öldürüldü. İsrail saldırılarına karşı mücadele yürüten Hizbullah ve FHKC liderlerini, kurmaylarını öldürürken, onlarla birlikte etrafındaki silahsız kişileri de öldürdü ve halen saldırılarını genişleterek ve yoğunlaştırarak sürdürüyor.

İsrail’in Filistin’den başlayıp İran ve Lübnan üzerinden Ortadoğu’ya genişlettiği savaş ve soykırıma karşı; tüm insanlık değerlerini ve dünya halklarını tehdit eden bu hadsiz saldırganlık karşısında, dünya halklarını ayağa kalkmaya çağırırken, BM başta olmak üzere, uluslararası mekanizmaları ve uluslararası toplumu, sessizliklerinin İsrail’in suçlarına ortak olmak anlamına geleceğini hatırlatarak, savaşın ve soykırımın bütün cephelerde durdurulması için acil etkin adımlar atmaları konusunda tekrar uyarıyor ve İsrail devletine sesleniyoruz. Savaşa Hayır, Soykırımı durdur!

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ihd Filistin-İsrail Savaşı filistin-israil sorunu Hizbullah-İsrail Savaşı
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