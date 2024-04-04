İHD: İş cinayetlerini durdurun

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Beşiktaş’ta 29 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Beşiktaş’taki yangınla ilgili 9 kişi gözaltında

Dernek, olayın, her iş cinayetinde karşımıza çıkan, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı gerçeğiyle hepimizi acı bir şekilde yüzleştirdiğini, işyerinin ruhsat ve denetimindeki ihmalini ortaya koyduğunu belirtti:

“Basın kaynaklarında olayın yaşandığı mekanda çıkış için tek bir kapı olduğu ve tadilatın kaçak olarak yapıldığına dair tespitler olmakla birlikte, işyerinin resmi web sitesinde tadilatın kamuoyuna duyurulmuş olması, görevli idarenin denetimi bilerek ya da ihmalen gerçekleştirmediğini düşündürmektedir.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması ve denetim görevini ihmal edenler de dahil bu acı olayın yaşanmasında rolü bulunan bütün sorumluların tespiti ve cezalandırılmasını sağlayacak, etkin bir adli ve idari soruşturma yürütülmesi için yetkilileri ve savcıları göreve çağırıyoruz.

DİSK: Sürecin takipçisi olacağız

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Beşiktaş'ta yanan binanın yakınında basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul'un göbeğinde bir işçi kıyımının yaşandığını söyledi.

Olayın yaşandığı alanda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını merak ettiklerini belirten Çerkezoğlu, "DİSK olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Çerkezoğlu, işçi sağlığı ve güvenliği alanının tümüyle üniversiteler, ilgili meslek örgütleri ve sendikalar tarafından denetlenen ve organize edilen bir alan haline getirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

(AS)