İHD: İnsan hakları savunucuları üzerindeki yargı baskısına son verin

İnsan Hakları Derneği (İHD), derneğin Antalya Şube yöneticisi, Avukat Şüheda Ronahi Çiftçi’nin tutuklanmasına ve hapishane koşullarına dair açıklama yaptı.

Avukat Çiftçi, 20 Şubat’ta 2024 “örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınıp 23 Şubat’ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında tutuklandı.

Suçlama: hapishane ziyareti

İHD, Çiftçi’ye sevk edildiği Antalya Kadın Ceza İnfaz Kurumu’nda çıplak arama yapılmak istendiğini, Çiftçi’nin kabul etmemesi üzerine yapılmadığını belirtti:

“Şüheda Ronahi Çiftçi’ye yöneltilen suçlamaya gerekçe olarak, Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan mahpusların İHD Antalya Şubesi’ne bulundukları kurumda yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin göndermiş oldukları başvurular üzerine, 8 Kasım 2023 tarihinde şube görevlendirmesiyle gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ziyaret sonrası cezaevinde yapılan aramada Çifti’nin görüştüğü bir mahpusun cebinde diğerinin ise odasında “örgütsel talimat içerikli not” bulunması iddiası gösterildi.”

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı var

İnsan Hakları Derneği, hapishanelerdeki hak ihlalleri de aralarında olmak üzere çeşitli konularda Türkiye’nin her tarafından hak ihlali başvuruları alan ve aldığı başvuruları idari şikayet ve adalet mekanizmalarını kullanarak sonuçlandırmaya çalışan, bilimsel incelemeler ve araştırmalar yapan ve tespitlerini raporlaştırarak kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan bir kuruluş olduklarını açıkladı:

“Dernek tüzüğünde de ‘yurdumuzda insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak, hak ihlallerine uğrayan mağdurlara hukuki destek sağlamak, davalara müdahil olmak’, derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda derneğin yapacağı işler arasında.

Şüheda Ronahi Çiftçi, İHD’nin çalışma amaç ve ilkeleri doğrultusunda, avukat olmasının yanında bir insan hakları savunucusu olarak insan hakları ihlalleri iddialarını incelemek ve raporlamak için yapmış olduğu hapishane ziyareti nedeniyle tutuklandı.

Tutuklamaya konu soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunuyor, tutuklama kararına gerekçe yapılan “kamera görüntüleri” Çiftçi’nin avukatlarına gösterilmiyor ancak 11 Mart 2024 tarihinden bu yana soruşturma dosyasına ilişkin gizli kalması gereken bilgiler Twitter (X) ve hükümete yakın medya organları üzerinden paylaşılıyor.

“Karalama kampanyası”

Soruşmanın gizliliği ilkesinin hiçe sayılarak, kuruluşundan bu yana 23 üye ve yöneticisi yargısız infazlar sonucu hayatını kaybeden; onlarca üyesi insan hakları savunuculuğu faaliyetleri nedeniyle adli tacize uğrayan İnsan Hakları Derneği’ni ve yöneticisi Şüheda Ronahi Çiftçi’yi hedef gösteren karalama kampanyasının örgütlü yapısı, tehditlerin ciddiyetini ve yakınlığını açıkça gösteriyor.

Bu haberler nedeniyle İHD’nin üye ve yöneticilerinin zarar görmesi halinde sorumlular, bu gerçek dışı haberleri yapanlar ve yaptıranlardır.”

Dernek, İHD Antalya Şubesi’ne gelen mahpus başvuruları üzerine yaptığı görüşmenin Çiftçi’nin tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilmesinin, özgürlük ve güvenlik hakkının keyfi bir şekilde ihlal edilmesi olduğunu açıkladı:

“Avukatlık ve insan hakları savunuculuğu faaliyetlerinin, hayatın olağan akışına aykırı delillerle kriminalize edilmesi ve hak savunucularının yargı yoluyla sindirilmeye çalışılması kabul edilemezdir.”

Açıklamada Çiftçi’nin serbest bırakılması talep edildi.

(AS)