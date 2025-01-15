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HAKLAR
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 17:40
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 17:47
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İHD, Hatice Onaran’la dayanışmak için para gönderdi

Hasta mahpus ve insan hakları savunucusu Hatice Onaran için bir araya gelen hak savunucuları, mahpuslarla dayanışmanın suç olmadığını vurgulayarak PTT aracılığıyla Onaran’a para gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD, Hatice Onaran’la dayanışmak için para gönderdi

İnsan Hakları Derneği (İHD), tutuklu insan hakları savunucusu Hatice Onaran ile dayanışmak amacıyla, İstanbul Şubesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

10 Ekim'den beri Gebze Kapalı Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan insan hakları savunucusu Hatice Onaran bir mahpus yakınına para gönderdiği için tutuklanmıştı. Aynı zamanda İHD Hapishane Komisyonu üyesi olan Onaran, halen mahpuslarla ilgili hak savunuculuğu çalışmalarına devam ediyor.

MA’nın haberine göre, İHD İstanbul Şubesi’nden Gülseren Yoleri'nin okuduğu basın açıklamasında şunlar vurgulandı:

Mahpuslar, içme suyu, temizlik malzemeleri ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını dahi para ile satın almak zorunda olup, bu ihtiyaçlarını dışarıdaki yakınlarının desteği ile karşılayabilmekte, ancak bu dayanışma, yargı eli ile cezalandırılmaktadır.

Tutuklulara para yatırmanın suç olduğuna dair herhangi bir yasa yoktur. "Örgüte finansman sağlamaya" yönelik düzenlemenin amacına aykırı bir şekilde tutuklularla dayanışmanın önlenmesine dönük bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu suçlama koşullara bağlı olarak mahpuslara para yatıran kişilere yöneltilmekte olup bu yolla mahpuslarla dayanışma engellenmeye çalışılıyor.

Bugünkü koşullarda içme suyuna, yeterli beslenmeye erişimlerinin ya da ısınmak için elektriğe erişmenin bile parayla mümkün olduğu için mahpuslarla dayanışmak, onları hayatta tutmak için şart hale gelmiş durumda.

Mahpuslarla dayanışmak suç değildir. Mahpuslarla dayanışmak için adlarına hapishaneye para göndermek suç değildir. Biz Hatice Onaran arkadaşımızın hasta olarak tutuklu tutulmasını hukuka aykırı olduğu için kabul etmiyoruz. Hatice Onaran ile maddi manevi dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bugün de yine kendisine hak savunucuları olarak aramızda dayanışma ile sağladığımız parayı göndereceğiz ve bu şekilde dayanışmamızı sürdüreceğiz

Mahpusların temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini ve mahpuslarla dayanışmanın suç olmadığını savunan insan hakları savunucuları açıklama sonrasında Onaran’a para göndermek üzere PTT İstanbul Beyoğlu şubesine gitti.

Onaran’ın sağlık durumu

İHD, 12 Ekim’de gerçekleştirdiği 655. F Oturması’nda Hatice Onaran’ın sağlık durumunu açıklayarak serbest bırakılmasını talep etmişti:

60 yaşındaki Hatice Onaran, ileri derecede skolyoz ve kolon kanseri hastası olup, %79 engelli raporuna sahip.

Kolon kanseri tedavisi sürerken, insani bir duyarlılıkla hapisteki birkaç kişiye cüzi miktarda para yardımı yaptığı gerekçesiyle hapis cezası aldı ve bu ceza kesinleşince tutuklanarak cezaevine konuldu. Sağlık durumu kritik olan Onaran’ın, periyodik muayene ve tedavi süreçlerinin hapishane koşullarında yapılması ise belirsizliğini koruyor.

655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
Hatice Onaran ihd hasta mahpuslar
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/yazi/ahu-deryayi-akil-hastanesinde-hatice-onaran-hapishanede-susar-mi-sandiniz-301627
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