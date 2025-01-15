İHD, Hatice Onaran’la dayanışmak için para gönderdi

İnsan Hakları Derneği (İHD), tutuklu insan hakları savunucusu Hatice Onaran ile dayanışmak amacıyla, İstanbul Şubesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

10 Ekim'den beri Gebze Kapalı Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan insan hakları savunucusu Hatice Onaran bir mahpus yakınına para gönderdiği için tutuklanmıştı. Aynı zamanda İHD Hapishane Komisyonu üyesi olan Onaran, halen mahpuslarla ilgili hak savunuculuğu çalışmalarına devam ediyor.

MA’nın haberine göre, İHD İstanbul Şubesi’nden Gülseren Yoleri'nin okuduğu basın açıklamasında şunlar vurgulandı:

Mahpuslar, içme suyu, temizlik malzemeleri ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını dahi para ile satın almak zorunda olup, bu ihtiyaçlarını dışarıdaki yakınlarının desteği ile karşılayabilmekte, ancak bu dayanışma, yargı eli ile cezalandırılmaktadır.

Tutuklulara para yatırmanın suç olduğuna dair herhangi bir yasa yoktur. "Örgüte finansman sağlamaya" yönelik düzenlemenin amacına aykırı bir şekilde tutuklularla dayanışmanın önlenmesine dönük bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu suçlama koşullara bağlı olarak mahpuslara para yatıran kişilere yöneltilmekte olup bu yolla mahpuslarla dayanışma engellenmeye çalışılıyor.

Bugünkü koşullarda içme suyuna, yeterli beslenmeye erişimlerinin ya da ısınmak için elektriğe erişmenin bile parayla mümkün olduğu için mahpuslarla dayanışmak, onları hayatta tutmak için şart hale gelmiş durumda.

Mahpuslarla dayanışmak suç değildir. Mahpuslarla dayanışmak için adlarına hapishaneye para göndermek suç değildir. Biz Hatice Onaran arkadaşımızın hasta olarak tutuklu tutulmasını hukuka aykırı olduğu için kabul etmiyoruz. Hatice Onaran ile maddi manevi dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bugün de yine kendisine hak savunucuları olarak aramızda dayanışma ile sağladığımız parayı göndereceğiz ve bu şekilde dayanışmamızı sürdüreceğiz