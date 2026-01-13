İHD, Halep'teki saldırılara karşı nöbet eylemi başlattı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, HTŞ'ye bağlı ve Türkiye destekli paramiliter grupların, Halep’te Kürtlerin ve Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Eşrefiyê, Şêxmeqsûd ve Benî Zêd mahallelerine yönelik saldırılarına karşı dernek binasında nöbet eylemi başlattı.

Nöbet eylemine dair yapılan açıklamaya, Kürdistan ve Türkiye'nin birçok kentinden Ankara'ya gelen Barış Anneleri Meclisi üyeleri de destek verdi.

Bakırhan: Ankara'da barış ararken Halep'teki katliamın izahı var mı?

İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, Halep'te gerçekleştirilen saldırılarda insanlık suçu işlendiğini belirterek, bu suçların uluslararası kamuoyu tarafından takip edilerek raporlanması gerektiğini kaydetti.

"Savaş kültürü pekişir"

Ardından nöbet eylemine ilişkin açıklamayı okuyan İHD Ankara Şube Yöneticisi Tanju Gündüzalp, dünyanın farklı yerlerinde halkalara yönelik saldırı politikalarının Halep'te Kürtlere yönelik başlatılan saldırılarla devam ettiğini söyledi. Barış Annelerinin Dışişleri Bakanlığı önünde yapmak istedikleri açıklamanın engellenmesine tepki gösteren Gündüzalp, şunları söyledi:

"Savaşa karşı çıkmak, barış istemek, evlatlarının ölmesini istememek; evrensel bir haktır, anayasal bir güvencedir, insani bir taleptir. Barış talebinin kriminalize edilmesi, militarist politikaların içerideki yansımasıdır. Annelerin, akademisyenlerin, sanatçıların, insan hakları savunucularının barış çağrısı bastırıldığında; savaş kültürü pekişir, insan hayatı değersizleşir, demokrasi çöker."

Açıklamanın ardından söz alan Barış Anneleri de saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini belirterek Türkiye'nin saldırılara destek vermek yerine Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne uygun bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Talepler Gündüzalp, İHD'nin taleplerini şöyle sıraladı: Halep'teki saldırılar tamamen bitirilmeli, sivil yerleşim birimlerine ve sivil halka yönelik her türlü saldırı ve kuşatmalar bir daha asla yaşanmamalıdır.

Uluslararası koruma mekanizmaları acilen devreye girmeli, BM İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve bağımsız insan hakları örgütleri bölgeye erişebilmeli, deliller toplanmalı ve soruşturmalar başlatılmalıdır.

Türkiye hükümeti; savaş suçlarına dahil olmamalı, sivil halka saldıranlara destek vermemelidir.

Bağımsız ve etkili soruşturmalar yürütülmeli, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların failleri adalete teslim edilmeli, mağdur halkın hakları iade edilmelidir.

