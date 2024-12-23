İHD: gözaltılar ve Baro soruşturması hukuka aykırı

İnsan Hakları Derneği (İHD), gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de gelişmeleri takip ederken Türkiye’ye ait SİHA saldırısı sonucu öldürülmesini İstanbul’da protesto eden 20’si gazeteci 59 kişinin gözaltına alınmasının ve gazetecilerin öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten İstanbul Barosu’na “terör” soruşturması açılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İHD, gözaltıların yapıldığı basın açıklamasının yeri olan Şişhane Meydanı’nın İstanbul Valiliğinin belirlediği alanlardan olduğunu kaydetti. Ayrıca İHD, gözaltıların Türkiye’nin iç hukukunda ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde garanti altına alınan barışçıl toplanma ve gösteri özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği ve işkence ve kötü muamele yasağının ihlali olduğunu belirtti.

“Bu hukuka aykırı muamelede sorumluluğu bulunanlar hakkında soruşturma açılarak cezalandırılmalı ve gözaltına alınanların tamamı zaman geçirilmeksizin serbest bırakılmalıdır” diyen İHD “Cenevre Konvansiyonunun siviller ve gazetecileri koruyan hükümlerine sahip çıkmayı suçmuş gibi gören bu anlayış kabul edilemez.” dedi.

İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'nin SİHA saldırısı sonucu öldürülmelerini uluslararası hukukun ve Cenevre Konvansiyonunun ihlali olarak niteleyen ve sorumluların bulunarak gerekli adli işlemlerin yürütülmesi çağrısı yapan İstanbul Barosunun, Avukatlık Kanunu çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve insan hakları değerlerini savunma görevini yerine getirdiğini ifade eden İHD, İstanbul Barosuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “terör” soruşturması açılmasını ise hukuk dışı olduğunu belirterek soruşturmanın derhal geri çekilmesini talep etti.

İstanbul Barosu: Gazetecilerin çatışmalarda hedef alınması İnsancıl Hukuka aykırı

Savcılık İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlattı

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Türkiye’ye ait SİHA saldırısında öldürülmesinin uluslararası insancıl hukuka ve Cenevre Konvansiyonuna aykırı olduğunun altını çizen İHD, “Savaş ve çatışmalarda aktif görev almamış basın çalışanlarının hedef alınarak öldürülmesi uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlal edilmesidir. Olayın aydınlatılması için herhangi bir işlem yapmayan savcılıkların İstanbul Barosu yönetimine soruşturma açması kabul edilemez” dedi.

Ne olmuştu? Kuzey ve Doğu Suriye’de gelişmeleri yerinde takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in SİHA saldırıları sonucu öldürülmesini İstanbul Şişhane Meydanı’nda protesto eden 20’si gazeteci, 59 kişi gözaltına alınmıştı. Gazetecilerin çatışma bölgelerinde hedef alınmasının Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğu belirten İstanbul Barosu,.gazeteciler Nazım Daştan ile Cihan Bilgin’in öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

(EC)