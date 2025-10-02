İHD: ESP’lilere dönük işkence iddiaları soruşturulmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, gözaltı ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine yönelik, Konak’ta bulunan şube binasında açıklama gerçekleştirdi.

İHD İzmir Şube Eşbaşkanı Zilan Gümüş, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir üyelerine yönelik 12 Eylül’de gerçekleştirilen ev baskınlarında en az 18 kişinin gözaltına alındığını belirterek, gözaltı süreleri boyunca darp edildiklerini, kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemlerde bulunulduğu, hastanede kelepçe ile muayene gibi birçok hak ihlalinin gerçekleştiğini ifade etti.

Zilan Gümüş, derneklerine konuyla ilgili başvuru yapıldığını ve dosya avukatlarının hak ihlallerini gözlemleri sonucu, gözaltına alınan kişilerin tehdit edildiğinin ortaya çıkarıldığını aktardı.

"Hak ihlalleri derhal giderilmeli"

Gümüş, devamında şunları söyledi:

"Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de bu yasağı mutlak şekilde güvence altına almıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da devletin, gözetimi altındaki kişilerin sağlığını ve güvenliğini koruma yükümlülüğü bulunduğu istikrarlı biçimde vurgulanmaktadır. Bizler insan hakları savunucuları olarak yetkililere çağrıda bulunuyoruz; Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan işkence iddiaları derhal bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmalı, sorumlular hakkında gerekli tüm yasal işlemleri başlatılmalıdır. Gözaltında ve hapishanelerde işkenceye karşı sıfır tolerans ilkesini uygulanmalı, gözaltı ve tutuklamalarda haksız ve keyfi uygulamalara son verilmeli, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. Tutuklu bulunan kişilerin maruz kaldığı hak ihlalleri derhal giderilmelidir."

(AB)