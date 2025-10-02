ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2025 14:27
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 14:31
1 dk Okuma

İHD: ESP’lilere dönük işkence iddiaları soruşturulmalı

İHD İzmir Şubesi, ESP’lilere dönük gerçekleşen hak ihlallerine dikkat çekerek, işkence iddialarının araştırılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD: ESP’lilere dönük işkence iddiaları soruşturulmalı
Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, gözaltı ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine yönelik, Konak’ta bulunan şube binasında açıklama gerçekleştirdi.

İHD İzmir Şube Eşbaşkanı Zilan Gümüş, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir üyelerine yönelik 12 Eylül’de gerçekleştirilen ev baskınlarında en az 18 kişinin gözaltına alındığını belirterek, gözaltı süreleri boyunca darp edildiklerini, kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemlerde bulunulduğu, hastanede kelepçe ile muayene gibi birçok hak ihlalinin gerçekleştiğini ifade etti.

Zilan Gümüş, derneklerine konuyla ilgili başvuru yapıldığını ve dosya avukatlarının hak ihlallerini gözlemleri sonucu, gözaltına alınan kişilerin tehdit edildiğinin ortaya çıkarıldığını aktardı.

"Hak ihlalleri derhal giderilmeli"

Gümüş, devamında şunları söyledi:

"Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de bu yasağı mutlak şekilde güvence altına almıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da devletin, gözetimi altındaki kişilerin sağlığını ve güvenliğini koruma yükümlülüğü bulunduğu istikrarlı biçimde vurgulanmaktadır. Bizler insan hakları savunucuları olarak yetkililere çağrıda bulunuyoruz; Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan işkence iddiaları derhal bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmalı, sorumlular hakkında gerekli tüm yasal işlemleri başlatılmalıdır. Gözaltında ve hapishanelerde işkenceye karşı sıfır tolerans ilkesini uygulanmalı, gözaltı ve tutuklamalarda haksız ve keyfi uygulamalara son verilmeli, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. Tutuklu bulunan kişilerin maruz kaldığı hak ihlalleri derhal giderilmelidir."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları derneği ihd izmir
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git