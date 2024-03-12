İHD, Emil Galip Sandalcı’yı andı

“Emil Galip, insanlığa gönderilmiş bir mektuptur”

Cemal Süreya

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, gazeteci, yazar, demokrasi ve insan hakları savunucusu Emil Galip Sandalcı’yı, ölümünün 31. yılında andı.

Emil Galip Sandalcı'dan Çalışan Gazeteciler Günü Yazısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kurucusu ve 1987’de İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin ilk başkanı olan Emil Galip Sandalcı’yla ilgili açıklama yayımlayan dernek, 1990 yılına kadar İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi başkanlığını yapan Sandalcı’nın, insan hakları anlayışının gelişmesine büyük katkısı olduğunu ifade etti:

“İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Michigan Üniversitesi'nde yüksek lisans, Harvard Üniversitesi'nde tarih, sosyoloji, antropoloji bilimleri üzerine çalışmalar yaptı.

MURAT ÇELİKKAN yazdı Emil Galip Sandalcı ve 12 Mart

1955 yılında bir gazetenin açtığı yarışmada birinci olarak gazetecilik mesleğine adım attı, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı, siyasi partilerde çalışmalar yürüttü.

Türk-Yunan Dostluk Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Toplumsal Araştırmalar Vakfı ve Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ın kurucuları arasında yer aldı.

Yönetim kurulu üyeliği de yaptığı TRT’deki muhalif duruşu nedeniyle 1971 darbesi sonrası gözaltına alınarak tutuklandı, ağır işkence gördü. 80 darbesi ertesinde de 1981 ve 1983 yıllarında, muhalif duruşu nedeniyle yine payına hapislik düştü.

Aydınlar Dilekçesi’nin imzacıları arasında yer aldığı için yargılanan Sandalcı, dostlarının anlatımı ile ‘yaşamı boyunca yüreğiyle, mücadeleci kişiliğiyle, sözüyle, kalemiyle baskılara direndi, hiçbir otoriteye boyun eğmedi, güce dayanmayı da güç olmayı da reddetti. Çalışanların ekonomik hakları için mücadele yürütürken de, Deniz’lerin idam edilmemesi için çabalarken de, 12 Eylül karanlığında cezaevlerine, işkencelere mahkûm edilenler için de aynı gönül ferahlığı, aynı kararlılıkla mücadele etti.’

Emil Galipi Hatırlamak

Bu mücadele geleneğini miras bırakarak 10 Mart 1993 günü aramızdan ayrıldığında 71 yaşındaydı. Kendisini tutuklayan ve işkence eden 12 Mart darbesinin yıldönümünde toprağa verildi.”

İHD, “Emil Abi, varlığınla yarattığın etki, bu gün mücadelemizi yürütürken yüreğimize ve aklımıza dokunmaya devam ediyor. Seni sevgiyle anarken senden devraldığımız mücadele kararlılığımızı ve umudumuzu koruyacağımıza söz veriyoruz” dedi.

(AS)