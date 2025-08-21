TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 21 Tebax 2025 14:36
 ~ Nûkirina Dawî: 21 Tebax 2025 14:40
2 xulek Xwendin

ÎHD: Em li Meclîsê astengkirina axaftina bi kurdî a Dayîkên Aştiyê şermezar dikin

“Em bang li Serokatiya Meclîsê dikin ku bila ji Dayikên Aştiyê û hemû welatiyên ku zimanê wan ê dayikê kurdî ye lêborînê bixwaze.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Duh 5emîn civîna Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê bi serokatiya Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş pêk hat.

Di civîna pêncemîn a komîsyonê de ku duh pêk hat li ser navê Dayîkên Aştiyê, Nezahat Teke, Rabia Kiran û Turkiye Bozkurt hat guhdarî kirin. Her weha di civînê de daxwaza axaftina bi Kurdî ya Nezahat Teke û Rebia Kiranê ji aliyê Numan Kurtulmuş ve nehatiye qebûlkirin.

Daxwaza axaftina bi Kurdî ya Teke û Kiranê, ji aliyê Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ve bi hinceta “rêziknameya navxweyî ya parlamentoyê û rêziknameya zimanê fermî” hat redkirin.

20 Tebax 2025

Komeleya Mafên Mirovan(ÎHD) têkildarî mijarê bi daxuyaniyekê nivîskî bertek nîşan da û xwest Serokatiya Meclîsê lêborînê ji kurdan bixwaz e.

Daxuyaniya nivîskî ya ÎHDê weha ye:

“Komîsyona ku di çarçoveya pêvajoya nû de ku bi armanca pirsgirêka Kurd bi rêyên aştiyane û demokratîk çareser bike li Meclîsê hat avakirin, civînê xwe yê bi kes û saziyên ji derdorên cûda re didomîne.

Nezahat Teke û Rabîa Kiran li ser navê Dayîkên Aştiyê beşdarî civîna ku duh pêk hat, bûn. Lêbelê astengkirina daxwazên Teke û Kiranê yên bi kurdî ku zimanê wan ê dayîkê ye, li dijî esasên pêvajoyê û felsefeya bingehîn a lêgerîna aştiyê ye.

Qedexekirina mirovekî/ê ku xwe bi zimanê xwe yê dayikê îfade bike, berî her tiştî li dijî xala 42em a Destûra Bingehîn a Komara Tirkiyeyê ye. Her weha bi eşkereyî binpêkirina xalên 9 û 10em ên Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê ye ku îmzeya Tirkiyeyê jî li bin vê peymanê ye.

Di qonaxek wisa krîtîk de nayê qebûlkirin ku Dayîkên Aştiyê êşên xwe bi zimanê xwe derbînin û ji bo vê bên astengkirin. Em weke mafparêz bi salan e têkoşîna xwe ya ji bo zimanê dayîkê didomîne û weke berdewamiya vê têkoşînê; Em astengkirina axaftina bi kurdî a Nezahat Teke û Rabia Kiranê li Meclîsê şermezar dikin.

Em vê helwestê bêwate dibînin û weke nêzîkatiyek ku geşbîniya bi baldar a ji bo pêvajoyê têk dibe dibînin.

Ji ber vê yekê, em bang li Serokatiya Meclîsê dikin ku bila ji Dayikên Aştiyê û hemû welatiyên ku zimanê wan ê dayikê kurdî ye lêborînê bixwaze.

Azadiya axaftin û derbirînê a bi zimanê dayikê nayê astengkirin!

(AY)

