İHD Diyarbakır: Hatırlatıyoruz, Selçuk Mızraklı yüzde 62 oyla seçildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya yeniden yargılandığı davada 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

2016 yılından bu yana devam eden kayyım atamalarına dikkat çeken İHD, Mızraklı’nın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 62 oy alarak göreve geldiğini hatırlattı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

Adnan Selçuk Mızraklı hakkında dün ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ iddiasıyla 9 Yıl 4 Ay 15 gün hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2016 yılından bu yana belediyelere hukuksuz bir şekilde kayyımlar atanmasının ardından Kürtlere ve siyasi temsilcilerine yönelik gözaltı, tutuklama, siyaset yapma hakkının engellenmesi gibi sistematikleşen baskı ve müdahaleler halen devam ediyor.

Demokrasi, insan hakları ve kişi özgürlüklerinin güvence altında olmadığı bir ülkede; toplumsal barışı yaratmak mümkün değildir.

Bu nedenle Türkiye'de devam eden silahlı çatışma ve şiddet ortamını sona erdirecek politikaların hayata geçirilmesi amacıyla adımlar atılmalı, özellikle AİHM ve AYM tarafından hükmedilen hak ihlali kararların ivedilikle iç hukukta uygulanması gerekmektedir.

Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan hakları sorunlarını en aza indirebilmesinin yolu, Kürtlerin ve siyasi temsilcilerinin gözaltına alınması, tutuklanması, ağır cezalara çarptırılması, belediyelere kayyum atanması ile değil; seçme ve seçilme hakkının gerçek anlamda güvence altına alınması, devam eden çatışmalı sürecin sonlandırılması, Kürt sorunun barışçıl ve diyalog yolu ile çözmenin arayışı ile gerçekleşebilir.