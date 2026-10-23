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YT: Yayın Tarihi: 23.10.2026 12:36 23 Ekim 2026 12:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.10.2026 12:53 23 Ekim 2026 12:53
Okuma Okuma:  7 dakika

İHD'den Silivri'de Osman Kavala çağrısı

İHD, Silivri Hapishanesi önünde Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi: “AİHM kararlarına uyulması bir tercih değil, hukuki bir yükümlülüktür.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD'den Silivri'de Osman Kavala çağrısı
İHD, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Silivri'de Marmara Hapishanesi önünde açıklama yaptı.
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İnsan Hakları Derneği (İHD) Marmara Bölgesi Şubeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin Osman Kavala hakkında verdiği ihlal kararına rağmen yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi.

İHD'den Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Silivri'de açıklama çağrısı
İHD'den Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Silivri'de açıklama çağrısı
21 Ekim 2026

İHD, bugün (23 Ekim Cuma) saat 12.00'de Silivri Hapishanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Ekim'de verdiği ret kararına tepki gösterilerek Kavala'nın derhal serbest bırakılması istendi.

Osman Kavala: AİHM kararına rağmen yeniden yargılamanın reddi yargıya zarar veriyor
Osman Kavala: AİHM kararına rağmen yeniden yargılamanın reddi yargıya zarar veriyor
16 Ekim 2026

“Meclis'te ortaya konulan ortak iradeyle çelişiyor”

İHD, TBMM bünyesindeki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının eksiksiz uygulanması yönündeki ortak yaklaşımını hatırlattı.

Komisyon raporunun açıklanmasından birkaç ay sonra Kavala hakkındaki AİHM ihlal kararının yeniden iç hukuk mekanizmaları tarafından etkisiz hâle getirildiğini belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Osman Kavala'nın özgürlüğünden mahrum bırakılmaya devam ediliyor oluşu TBMM çatısı altında ortaya konulan ortak irade ile bu iradenin hayata geçirilmesi arasındaki tutarsızlığı da görünür kılmaktadır.”

Mahkeme 13 Ekim'de yeniden yargılama talebini reddetti

AİHM Büyük Dairesi, 25 Ağustos 2026 tarihli son kararında yargılama sürecindeki temel hak ihlallerini tespit ederek Kavala'nın serbest bırakılması ve mahkûmiyetinin sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Kavala'nın avukatları, bu kararın ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye taleplerini sundu.

Mahkeme, 13 Ekim 2026'da talepleri reddederek mahkûmiyet hükmünün infazının devamına karar verdi.

Osman Kavala: AİHM kararlarına uyulması hukuk devletinin yükümlülüğüdür
Osman Kavala: AİHM kararlarına uyulması hukuk devletinin yükümlülüğüdür
27 Ağustos 2026

“AİHM kararları siyasi kimliğe göre uygulanamaz”

İHD, AİHM kararlarının uygulanmaması sorununun Osman Kavala davasıyla sınırlı olmadığını vurguladı. İHD açıklamasında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın durumlarına da dikkat çekerek haklarında AİHM ihlal kararları bulunduğunu belirttiği siyasetçiler ve hak savunucularının özgürlüklerinden mahrum bırakılmaya devam edildiğini ifade etti.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“AİHM kararları, siyasi kimliğe veya davanın niteliğine göre değil, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda uygulanmalıdır.”

İHD, özgürlük ve güvenlik hakkının siyasi görüş veya toplumsal kimlik gerekçesiyle keyfî biçimde sınırlandırılamayacağını belirtti.

“Yeniden yargılama talebinin reddi hukuki yükümlülüklerin ihlalidir”

Dernek, Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesinin yalnızca özgürlüğüne ilişkin ihlalin devamı anlamına gelmediğini, Türkiye'nin uluslararası hukuk yükümlülükleri bakımından da sorun oluşturduğunu ifade etti.

“Kesinleşmiş uluslararası yargı kararlarının uygulanması, kişilere tanınmış bir ayrıcalık değil, herkesin haklarını güvence altına alan hukuk düzeninin zorunlu bir gereğidir.”

Rıza Türmen: AİHM’nin Osman Kavala kararı AYM’nin saygınlığına ağır bir darbe
Rıza Türmen: AİHM’nin Osman Kavala kararı AYM’nin saygınlığına ağır bir darbe
26 Ağustos 2026

“Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı”

İHD Marmara Bölgesi Şubeleri, açıklamanın sonunda Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını, AİHM kararının gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini ve mahkûmiyetin bütün sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep etti:

“Bir kez daha vurguluyoruz: Hukuk, iktidarın ya da yargı makamlarının tercihine bırakılamaz. AİHM kararlarına uyulması bir tercih değil, hukuki bir yükümlülüktür. İnsan haklarının korunması, bağlayıcı yargı kararlarına eksiksiz uyulmasını zorunlu kılmaktadır.”

Osman Kavala'nın hapsi

Sivil toplum ve insan hakları savunucusu Osman Kavala, 2013'teki Gezi Parkı protestolarını organize ve finanse ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı, 1 Kasım 2017'de tutuklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Aralık 2019'da Kavala'nın tutuklanması için makul şüphe bulunmadığına ve tutukluluğunun kendisini insan hakları savunucusu olarak susturma amacı taşıdığına hükmederek serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020'de Gezi davasında Kavala'nın beraatine ve tahliyesine karar verdi. Ancak Kavala, cezaevinden çıkamadan yeniden gözaltına alındı ve farklı suçlamalarla tutuklandı. Beraat kararı daha sonra istinaf mahkemesince bozuldu.

Yeniden görülen Gezi davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022'de Kavala'yı "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar, 28 Eylül 2023'te Yargıtay tarafından onandı.

Türkiye'nin 2019 tarihli AİHM kararını uygulamaması üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ihlal prosedürü başlattı. AİHM, 11 Temmuz 2022'de Türkiye'nin söz konusu karara uyma yükümlülüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM Büyük Dairesi, 25 Ağustos 2026'da verdiği yeni kararda da Kavala'nın özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala AİHM'in Osman Kavala kararı ihd Silivri
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