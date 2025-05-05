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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 12:05
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 12:41
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İHD'den 'Özgür Özel'e saldırı' tepkisi: Sürece yönelik bir sabotaj girişimidir

Tüm siyasetçileri toplumsal kutuplaşmaya yol açan siyaset tarzını terk etmeye çağıran İnsan Hakları Derneği, "Muhalif Siyasetçilere yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Saldırı anından görüntü

İnsan Hakları Derneği (İHD), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder için yapılan anma töreni çıkışında saldırıya uğramasına tepki gösterdi. İHD tarafındna yapılan yazılı açıklamada "Toplumsal barış için büyük çaba sarfeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde böyle bir saldırının gerçekleşmesi ayrıca üzerinde durulması gereken bir olaydır" denildi.

CHP lideri Özgür Özel'e AKM çıkışında fiziksel saldırı
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4 Mayıs 2025

Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileten İHD, muhalif siyasetçilere yönelik fiziki saldırıların cezasızlık politikasından cesaret alarak arttığına dikkat çekti.

"Sürece yönelik sabotaj"

Açıklamada ayrıca "Kürt siyasetçilerin uğradığı saldırıların gerçek failleri hiç bir zaman ortaya çıkarılmadı. Bu cezasızlık politikasından ve iktidarın kutuplaştırıcı siyasetinden güç alan saldırganlar bugün de anamuhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel'i hedef almıştır. İktidarın söylem düzeyinde kalsa da yürütülmesini önemsediği barış ve demokratik toplum sürecinin devam ettiği bir dönemde bu saldırının yaşanmasını sürece yönelik bir sabotaj girişimi olarak değerlendiriyoruz" denildi.

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"Sorumlular ortaya çıkarılmalı"

İHD, saldırının bütün boyutlarıyla araştırılmasının ve sorumlularının ortaya çıkarılmasının iktidarın görevi olduğunu hatırlattı.

"Muhalif Siyasetçilere yönelik saldırılar kabul edilemez" başlığıyla paylaşılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Düşüncesini ifade eden, barışçıl gösteri hakkını kullanan yurttaşların örgütsel bağlantıları telefon görüşmelerine kadar detaylı soruşturulurken ana muhalefet partisi genel başkanına kameraların ve herkesin gözü önünde saldıran kişinin bağlantılarının etkin bir şekilde araştırılmaması eksik soruşturma şüphesini güçlendirmektedir.

İnsan Hakları Derneği olarak yaşanan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyor; tüm siyasetçileri toplumsal kutuplaşmaya yol açan siyaset tarzını terk etmeye davet ediyoruz."

Ne olmuştu?

CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nin düzenlenen anma töreninin çıkışında, fiziksel saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını duyurdu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırının ardından polis tarafından alandan uzaklaştırılan saldırganın yanına giderek “Kimsin?” diye sorduğunu, saldırganın ise “Ben Osmanlı çocuğuyum” yanıtını verdiğini aktardı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları derneği ihd özgür özel
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