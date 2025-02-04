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HAKLAR
Yayın Tarihi: 4 Şubat 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2025 16:12
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İHD'den Osman Süzen'in serbest bırakılması için çağrı

Bu sabah gözaltına alınan insan hakları savunucusu Osman Süzen'in serbest bırakılması çağrısında bulunan İHD, “insan hakları savunucularını yargı baskısıyla susturamazsınız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avukat Osman Süzen
Avukat Osman Süzen

İnsan Hakları Derneği (İHD) bu sabah gözaltına alınan insan hakları savunucusu avukat Osman Süzen’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İHD eski Adıyaman Şube Başkanı avukat Osman Süzen, bu sabah jandarma ekipleri tarafından Adıyaman'daki evinden gözaltına alındı.

“Örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan Süzen, evinde yapılan aramanın ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

“Muhalifleri yargı baskısıyla susturma politikası”

Olayla ilgili açıklama yapan İHD şunları söyledi:

Giderek otoriterleşen iktidar insan hakları savunucuları, siyasetçiler ve gazeteciler başta olmak üzere tüm muhalifleri yargı baskısıyla susturma politikasına hız vermiş durumdadır. Özellikle iktidarın uygulamalarından kaynaklanan hak ihlallerini raporlayan, kamuoyunun gündemine taşıyan insan hakları savunucuları iktidarın hedefi olmaya devam ediyor.

“İnsan hakları savunucuları kriminalize edilmiştir”

İnsan hakları savunuculuğu faaliyetleri üzerine Süzen’e soruşturmalar açıldığını, Süzen’in ise soruşturmalara ilişkin ifade vereceğini defalarca beyan ettiğini kaydeden dernek, Süzen’in evine baskın yapılarak gözaltına alınmasının “hukuk dışı” olduğunu vurguladı.

Dernek, ayrıca Süzen’in dosyasına gizlilik kararı verildiğini ve 24 saatlik avukat görüş yasağı konulduğunu belirtti.

“Avukat ve insan hakları savunucusu kimliğiyle tanınan Osman Süzen şahsında bu hukuk dışı yöntemlerle tüm insan hakları savunucuları ve avukatlık mesleği kriminalize edilmiştir” diyen İHD, Süzen’in serbest bırakılması için Adalet Bakanlığına çağrı yaptı.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları savunucusu ihd gözaltına alma
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