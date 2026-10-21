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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 13:26 21 Ekim 2026 13:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 13:34 21 Ekim 2026 13:34
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İHD'den Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Silivri'de açıklama çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Marmara Bölge Şubeleri, AİHM kararlarının uygulanması ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması düzenleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD'den Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Silivri'de açıklama çağrısı
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İnsan Hakları Derneği (İHD) Marmara Bölge Şubeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına rağmen Osman Kavala'nın yeniden yargılanma ve tahliye taleplerinin reddedilmesine karşı 23 Ekim'de Marmara Cezaevi veya eski adıyla Silivri Hapishanesi önünde basın açıklaması yapacak.

Osman Kavala: AİHM kararına rağmen yeniden yargılamanın reddi yargıya zarar veriyor
Osman Kavala: AİHM kararına rağmen yeniden yargılamanın reddi yargıya zarar veriyor
16 Ekim 2026

Dernek, AİHM Büyük Dairesi'nin Kavala hakkında verdiği karara rağmen yerel mahkemenin tahliye, infazın durdurulması ve yeniden yargılanma taleplerini reddetmesine tepki gösterdi.

İHD, ret kararını insan hakları ilkeleri bakımından kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Mahkeme bir kez daha AİHM’nin Osman Kavala kararını tanımadı
Mahkeme bir kez daha AİHM’nin Osman Kavala kararını tanımadı
13 Ekim 2026

Derneğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin Osman Kavala hakkında verdiği karara rağmen, yerel mahkeme Kavala'nın tahliye, infazın durdurulması ve yeniden yargılanma taleplerini reddetmiştir. AİHM kararının ardından verilen bu ret kararı, insan hakları ilkeleri bakımından kabul edilemezdir.”

Mahkeme 13 Ekim'de talepleri reddetti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM Büyük Dairesi'nin 25 Ağustos 2026 tarihli kararının ardından Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye taleplerini 13 Ekim'de reddetti.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kavala, 1 Kasım 2017'den bu yana cezaevinde tutuluyor.

Kavala, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada yerel mahkemenin kararına tepki gösterdi. AİHM kararına rağmen yeniden yargılama talebinin reddedilmesinin yargının itibarına zarar verdiğini belirtti.

AİHM, Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti

AİHM, 10 Aralık 2019'da açıkladığı ilk kararında Osman Kavala'nın tutukluluğunun hak ihlali oluşturduğuna hükmetti ve derhal serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa Konseyi Türkiye'den Kavala için somut adım istedi
Avrupa Konseyi Türkiye'den Kavala için somut adım istedi
20 Eylül 2026

Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun insan hakları savunucularını susturma amacı taşıdığı sonucuna vardı.

Türkiye'nin kararı uygulamaması üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi kapsamında ihlal prosedürünü başlattı.

AİHM Büyük Dairesi, 11 Temmuz 2022'de açıkladığı kararda Türkiye'nin 2019 tarihli karardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmetti.

AİHM kararlarına rağmen Kavala'nın tutukluluğu ve ardından kesinleşen mahkûmiyetinin infazı devam etti.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Osman Kavala, 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı ve 1 Kasım 2017'de tutuklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı davasında Kavala'yı, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023'te Kavala hakkındaki mahkûmiyet kararını onadı. Kavala'nın avukatları, AİHM kararlarını gerekçe göstererek yeniden yargılama ve tahliye taleplerini sürdürüyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala Osman Kavala AİHM kararı ihd
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