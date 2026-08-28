İHD'den NATO Zirvesi öncesi tutuklanan üyeleri için tahliye çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD), Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan ve aralarında İHD yöneticilerinin olduğu insan hakları savunularının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan İHD, Ankara’da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi evlerine yapılan baskında alınan İHD çalışanı ve Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman ile İHD Ankara Şubesi Gençlik Komisyonu üyeleri Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Emirhan Gedik ve Zehra Camcı’nın tutukluluğunun sürdüğünü hatırlattı.

Hak savunucularının tutuklanmasına gerekçe gösterilen iddiaların somut delillere dayanmadığı belirten İHD, savcılığın “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle anılan bir ülke olması gayreti içerisinde terör eylemleri gerçekleştirebilecekleri” yönündeki değerlendirmesinin soyut ve varsayıma dayalı olduğunu ifade etti.

İddianamede, tutuklu İHD üyelerinin katıldıkları barışçıl toplantı ve gösterilerin “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasına delil olarak gösterildiğini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHD Genel Sekreteri Osman İşçi şunları söyledi:

“Türkiye’de insan hakları savunucularının barışçıl faaliyetleri nedeniyle öteden beri idari ve yargısal tacizin hedefinde. NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen tutuklamalar da bu politikaların uzantısı.

Tutuklamalar yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’ne aykırı bir durum oluşturmakla birlikte, aynı zamanda uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geliyor.”

Tutuklu İHD üyelerinin duruşma tarihi beklenmeden derhal serbest bırakılması gerektiğini belirten İşçi, sözlerini “Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, insan haklarını savunmak ne suç ne de yargılama gerekçesidir. Keyfi biçimde tutuklanan üyelerimiz derhal serbest bırakılmalı, insan hakları savunucularına yönelik baskı, tehdit ve yargısal taciz politikasına son verilmelidir” diyerek bitirdi.

Tuğba Kahraman ile Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir ve Şevin Özden’in ilk duruşması 29 Eylül’de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Emirhan Gedik ve Zehra Camcı’nın ilk duruşmaları ise 2 Ekim’de Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

İspanya’daki NATO karşıtı toplantı nedeniyle Türkiye'de tutuklu

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde, kentte olağanüstü hal koşullarını aratmayan önlemler alınmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Haziran 2026 tarihinde başlatılan operasyon kapsamında en az 225 kişi ev baskınlarında gözaltına alınmıştı. Aralarında insan hakları savunucuları, gazeteciler ve avukatların da bulunduğu en az 178 kişi “silahlı yasadışı örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklanmış, 34 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

(HA)