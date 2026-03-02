İHD'den 'İran' açıklaması: Sivillerin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz

İnsan Hakları Derneği (İHD) ABD ile İsrail'in birlikte 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in saldırılarında birçok sivil yerleşim yerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Hastaneler, okullar hedef alınmış, bir okul da bombalanmış ve çok sayıda çocuk ve sivil insan bu saldırılarda yaşamını yitirmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Saldırıların kapsamı göz önüne alındığında yakın zamanda Filistin ve Suriye’de tanıklık ettiğimiz yeni bir insanlık trajedisi ile karşı karşıyayız. Ortadoğu’daki otoriter ve totaliter rejimler emperyal güçlerin dışsal müdahaleleriyle birer birer yıkılmakta, bu savaşlarda binlerce insan yaşamını yitirmekte, milyonlarca insan yerinden edilmektedir. Bu saldırıların amacı yeni ve demokratik bir rejim inşası değildir. Aksine itaatkar yeni otoriter rejimler inşa etmektir. Suriye’de yaşananlar bunun en güncel örneğidir.

"Saldırıları şiddetle kınıyoruz"

"Hiç şüphesiz savaşlarda ve çatışmalarda en çok zarar görenler, korumasız ve kırılgan grupların başında gelen çocuklar, kadınlar ve sivil insanlardır. Savaş koşullarında dahi bu gruplara yönelik saldırılar, Cenevre Konvansiyonlarına göre savaş suçu olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda İran’a yönelik saldırıda çocukların ve sivillerin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz. İran rejimin insan hakları sicilinin ne kadar kabarık olduğunu ve kendi halklarına karşı işlediği suçların farkındayız.

"Saldırılar 'savaş suçu' kınıyoruz"

"Nitekim yakın zamanda meydana gelen protesto olaylarında binlerce insanın katledildiği, binlercesinin de tutuklandığını ve işkenceye maruz kaldığını kamuoyuna yansıyan bilgilerden biliyoruz. Ancak bugüne kadar emperyal müdahalelerle demokratik bir rejim inşası da gerçekleşmemiştir. Çünkü bu müdahalelerin odağında halkların demokrasi ve özgürlük talebi değil, emperyal çıkarlar yer almaktadır. Sonuç olarak İran’da çocuklara, kadınlara ve sivil altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırıları 'savaş suçu' olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz."