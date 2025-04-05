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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2025 13:50
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2025 13:59
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İHD'den iktidara hasta mahpuslar için “çifte standartı bitirin” çağrısı

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mahir Polat’ın durumu da örnek gösterildi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İHD'den iktidara hasta mahpuslar için “çifte standartı bitirin” çağrısı
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun düzenlediği 680. “F Oturması” eyleminde, Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi’nde tutulan ağır hasta mahpus Emre Erdem’in sağlık durumuna dikkat çekildi. Her hafta hasta mahpusların durumu kamuoyuna duyurulan etkinlik, yine Beyoğlu’nda bulunan İHD İstanbul Şubesi önünde gerçekleştirildi.

Eylemde, haftanın açıklaması okunmadan önce insan hakları savunucusu Hatice Onaran’a vurgu yapılarak serbest bırakılması talep edildi.

“Çifte Standart açıkça ortada”

Açıklamada, 29 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yazar Konca Kuriş ve milletvekili Mehmet Sincar’ın da aralarında bulunduğu birçok kişiyi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Hizbullah üyelerinin sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakılması eleştirildi.

Açıklamada, geçmişte sağlık sorunlarına rağmen serbest bırakılmayan ve tedavi hakkı engellenen mahpuslar hatırlatılarak, bu kararın hasta mahpuslara yönelik çifte standardı açıkça gözler önüne serdiği vurgulandı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mahir Polat’ın durumu da örnek gösterildi.

"Emre Erdem’in sağlığı günden güne kötüleşiyor"

Bu haftaki açıklamada öne çıkarılan ağır hasta mahpus Emre Erdem’in, infaz süresi dolduğu halde serbest bırakılmadığı ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi. Vertigo, görme kaybı, ağır ortopedik rahatsızlıklar, diş hastalıkları, yürüme zorluğu ve beslenme sorunları yaşayan Erdem’in, yaşamını ancak koğuş arkadaşlarının desteğiyle sürdürebildiği belirtildi.

HDP eski milletvekili siyasetçi Musa Piroğlu'nun okuduğu açıklamada, ablasının kardeşinin sağlığının her geçen gün daha da kötüleştiği, yeterli tedaviye erişemediği, hatta diş tedavisi için gönderilen paraya rağmen gerekli müdahalenin yapılmadığı aktarıldı. “Kardeşim 20 yıldır cezaevinde. Artık yeter, Emre için özgürlük istiyorum” denildi. 

“İdari Kurullar hukuku çiğniyor”

Piroğlu'nun okuduğu açıklamada, Emre Erdem’in gönderdiği mektupta ise 30 kişilik koğuşta 12 kişinin infazı tamamlandığı halde çeşitli gerekçelerle tahliyelerin yapılmadığı, İdari ve Gözlem Kurulu’nun “iyi hal” değerlendirmesi üzerinden tahliyeleri engellediği ifade edildi. Ayrıca cezaevi koşullarının zorluklarına ve gardiyanlarla yaşanan gerginlikler nedeniyle verilen disiplin cezalarına dikkat çekildi.

İHD Hapishane Komisyonu, Emre Erdem’in sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini, tahliyesinin engellenmesinin ise açık bir yaşam hakkı ihlali olduğunu vurguladı. Yetkililer derhal harekete geçmeye çağrılırken, kamuoyuna da hasta mahpuslara yönelik duyarlılığı artırma çağrısı yapıldı.

Eylem, "İnsan hakları ile insandır", "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın" sloganları ile sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar Hatice Onaran insan hakları saunuvucuları Mahir Polat konca kuriş
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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/haber/ttb-hasta-mahpuslarin-saglik-hizmetlerine-erisim-hakki-engelleniyor-306112
İHD'den ağır hasta mahpuslar için acil tahliye çağrısı
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/haber/ihd-den-agir-hasta-mahpuslar-icin-acil-tahliye-cagrisi-305452
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/haber/hasta-mahpuslar-bir-yildir-hastaneye-sevk-bekliyor-304561
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7 Ocak 2025
/haber/lizbon-antlasmasi-hasta-mahpuslar-icin-neden-onemli-turkiye-nerede-duruyor-303408
635. F OTURMASI
"Wernicke Korsakoff Sendromlu ağır hasta mahpuslar serbest bırakılsın"
21 Aralık 2024
/haber/wernicke-korsakoff-sendromlu-agir-hasta-mahpuslar-serbest-birakilsin-302916
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