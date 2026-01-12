İHD'den çağrı: Halepçe ve Şengal Katliamları tekrarlanmasın

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkez Yürütme Kurulu, Halep’te Kürtlerin yoğun yaşadığı mahallelere yönelik saldırıların Halepçe ve Şengal katliamlarını hatırlattığını belirterek bölgesel ve uluslararası güçlere çağrı yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Halep’teki saldırılar, infaz düzenlemeleri ve yeni süreç kapsamında yürüttükleri toplantılarının ikinci gününde Alba Otel’de bir araya geldi. Halep’te Kürt mahallelerine yönelik saldırılara dikkat çekilen toplantıda, İHD MYK’sinin konuya ilişkin açıklaması okundu.

Halepçe ve Şengal hatırlatması

İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, Halep’te HTŞ’ye bağlı grupların Kürtlerin yoğun yaşadığı mahallelere yönelik kuşatma ve saldırılarının, yeni bir katliam riskini gündeme getirdiğini söyledi:

"Her ne kadar kontrol altına alındığı söylense de, çeşitli medya organlarına yansıyan görüntülerden de gözlemlendiği üzere, son birkaç gündür Halep’te Kürtlerin ve diğer grupların yoğunlukla yaşadığı mahallelere yönelik selefi örgütler koalisyonundan oluşan HTŞ güçlerinin gerçekleştirdiği kuşatma ve saldırı, dünyanın gözü önünde cereyan etmiş olan ve Kürt Halkının hafızasında halen canlılığını koruyan Halepçe ve Şengal Katliamlarının tekrarlanması riskini ortaya çıkarmaktadır."

Aydın, Türkiye’nin süreci Suriye’de yaşanan gelişmelere endekslemeye çalışan ve erteleyen tutumunun da barış sürecini zehirlediğini ifade etti.

"Gerekli tedbirlerin alınmalı"

Halep'teki saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayan Aydın, Halep’te yaşanabilecek olası bir katliamın birlikte yaşam umuduna ağır zarar vereceği uyarısında bulundu:

"Bu tür trajik ve karanlık senaryolara karşı başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm bölgesel ve uluslararası güçleri duyarlılığa çağırıyoruz. Kürtlerin yüzü barışa ve kendi kimliğine saygı çerçevesinde ortak yaşama dönüktür. Halep’te yaşanacak muhtemel bir katliam birlikte yaşam idealinde geri dönülmez sonuçlara yol açmasından endişe duymaktayız. Bu bağlamda tüm bölgesel ve küresel güçlere çağrıda bulunuyoruz: Halep’te Şeyh Maksut ve Eşrefiye bölgesine yönelik bu ve benzeri saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmalıdır."

(AB)