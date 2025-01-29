İHD'den BM İnsan Hakları Komisyonu'na çağrı

İnsan Hakları Derneği (İHD), İstanbul Beyoğlu’ndaki şubesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında Hatice Onaran’ın serbest bırakılması ve hak savunucularına yönelik baskıların sona erdirilmesini talep ederek Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu’na çağrıda bulundu.

İHD, komisyonu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi çerçevesinde göreve davet etti.

"Onaran'ın tutuklanması hukuksuzdur"

İHD Hapishane Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, “Çalışma arkadaşımız Hatice Onaran ile ilgili verilen mahkûmiyet kararı akla, vicdana ve hukuka aykırıdır. Mahpuslara para yatırmak ve mahpusların hesabına yatırılan paranın nasıl harcanacağı ‘Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik’ ile düzenlenmiştir” dedi.

İHD Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran, 8 hasta mahpus adına cüzi miktarda bir parayı hapishane idaresi hesabına yatırdığı için “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla 10 Ekim 2024’te tutuklandı. Onaran bugün Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuluyor.

İHD: Hatice Onaran yalnız değildir

Hak savunucusu Hatice Onaran’ın hasta mahpuslara para gönderme işlemini kanunlara uygun biçimde gerçekleştirdiğini vurgulayan dernek, Onaran’ın hukuksuz bir şekilde hayati riski olan hastalıkları dikkate alınmadan hapishaneye konulduğunu kaydetti.

Yönetmelik ne diyor? Mahpusların emanete alınan kişisel paraların kullanımını düzenleyen yönetmeliğin 5’nci ve 6’ncı maddeleri mahpuslara para erişimini şu şekilde düzenlemektedir: Mahpuslara elden para verilmez. Ancak para, mahpus adına cezaevi idaresine yatırılır. Kurum görevlilerince kayda alınması gereken para, bakanlıkça belirlenen haftalık limit dahilinde elektronik para ödeme sistemi ya da cezaevi idaresi hesabından doğrudan kantin hesabına aktarılır. Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir. Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak kayıt edilir. Müdürü bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz.

Onaran'ın sağlık durumu

Açıklamada Onaran’ın mevcut sağlık durumunu vurgulayan dernek Onaran’ın yüzde 79 engelli raporu olduğunu ve kolon kanseri tedavisi gördüğünü hatırlattı.

Hastalıklarının tedavi ve takibi ile birlikte özel beslenme ve hijyenik bir ortamda yaşama zorunluluğunu hatırlatan dernek “Bu koşullar Türkiye’deki hapishane ortamlarında sağlanamayacağından Onaran’ın kanser hastalığının nüksetmesi ve yayılması ihtimali güçlenmektedir” dedi.

655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın

Açıklamanın ardından BM İnsan Hakları Komisyonu'na Hatice Onaran için hazırlanan mektup gönderildi.

(EC)