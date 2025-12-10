ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 12:03
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 16:26
1 dk Okuma

İHD'den "Barış Sürecinde Çocuklar" konferansı

Çatışma süreçlerinin çocukların hayatında yarattığı hak ihlallerini ele almak amacıyla İnsan Hakları Derneği ev sahipliğinde “Barış Sürecinde Çocuklar Konferansı” yapılacak. Konferansta çözüm ve barış süreçlerinin çocuklara nasıl anlatılması gerektiği de tartışılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İHD'den "Barış Sürecinde Çocuklar" konferansı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Çocuk Hakları Komisyonu, çocukların barış ve toplumsal adalet süreçlerine katılımına ilişkin bir konferans düzenleyecek. İnsan Hakları Haftası kapsamında yapılacak olan “Barış Sürecinde Çocuklar Konferansı” 13 Aralık Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

Konferansın açılış konuşmalarını İHD İstanbul Şube Başkanı Jiyan Tosun ve İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yıldız yapacak.

Çatışmasızlıkta çocuk haklarıyla barış
ÇATIŞMASIZLIK SÜREÇLERİNDE ÇOCUK HAKLARI
Çatışmasızlıkta çocuk haklarıyla barış
12 Kasım 2025

Çocuklarla barışı nasıl konuşabiliriz?

Birinci oturumda, “Savaşın ve barışın çocuklara etkisi”, ikinci oturumda, “Politik özne olarak çocuk” ve üçüncü oturumda “Çocuklarla barışı konuşmak” başlıkları ele alınacak. Sivil toplum çalışanları, çocuk hakları savunucuları, hukukçular, siyasetçiler ve gazeteciler çatışmasızlık sürecinde çocuk haklarının nasıl ele alınabileceğini tartışacak.

Konferansın detaylı programı ise şöyle:

"Savaşların olmamasını, çocuklara karşı büyüklerin kötü olmamasını istiyorum"
ANADİLİNDE ÇOCUK SESLERİ
"Savaşların olmamasını, çocuklara karşı büyüklerin kötü olmamasını istiyorum"
18 Kasım 2025

Haber Yeri
İstanbul
çatışmasızlık süreçlerinde çocuk hakları barış süreci insan hakları derneği çocuk hakları komisyonu
