İHD'den "Barış Sürecinde Çocuklar" konferansı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Çocuk Hakları Komisyonu, çocukların barış ve toplumsal adalet süreçlerine katılımına ilişkin bir konferans düzenleyecek. İnsan Hakları Haftası kapsamında yapılacak olan “Barış Sürecinde Çocuklar Konferansı” 13 Aralık Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

Konferansın açılış konuşmalarını İHD İstanbul Şube Başkanı Jiyan Tosun ve İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yıldız yapacak.

ÇATIŞMASIZLIK SÜREÇLERİNDE ÇOCUK HAKLARI Çatışmasızlıkta çocuk haklarıyla barış

Çocuklarla barışı nasıl konuşabiliriz?

Birinci oturumda, “Savaşın ve barışın çocuklara etkisi”, ikinci oturumda, “Politik özne olarak çocuk” ve üçüncü oturumda “Çocuklarla barışı konuşmak” başlıkları ele alınacak. Sivil toplum çalışanları, çocuk hakları savunucuları, hukukçular, siyasetçiler ve gazeteciler çatışmasızlık sürecinde çocuk haklarının nasıl ele alınabileceğini tartışacak.

Konferansın detaylı programı ise şöyle:

ANADİLİNDE ÇOCUK SESLERİ "Savaşların olmamasını, çocuklara karşı büyüklerin kötü olmamasını istiyorum"

Konferansa buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

(NÖ)