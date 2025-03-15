ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Mart 2025 17:09
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2025 17:15
2 dk Okuma

İHD'den ağır hasta mahpuslar için acil tahliye çağrısı

İHD Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Barut’un yaptığı basın açıklamasında, ağır hasta mahpusların serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İHD'den ağır hasta mahpuslar için acil tahliye çağrısı
Fotoğraflar: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 677’ncisini Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı. 

Eylemde, Metris R Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta tutsak Mehmet Emin Vural’ın durumuna dikkat çekildi. 

"Yetkililer yasalara uymuyor"

İHD Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Barut’un yaptığı basın açıklamasında, ağır hasta mahpusların serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Barut, yasaların ağır hastalık ve engellilik nedeniyle mahpusların serbest bırakılmalarını zorunlu kıldığını, ancak yetkililerin bunu uygulamadığını söyledi.

Mehmet Emin Vural’ın durumu şöyle açıklanıyor: 55 yaşındaki Vural, doğuştan kalça çıkığı nedeniyle kalça eklemlerinde ve omurgasında ağır hasar, bilateral işitme kaybı ve kronik akciğer hastalığına sahip. Sürekli ağrı çekiyor ve desteksiz ayakta duramıyor, yürüyemiyor. Düzenli tıbbi desteğe ve bakımına ihtiyaç duyuyor.

Ailesi, Vural’ın acil ameliyat edilmesi gerektiğini ve tedavisinin hastane koşullarında yapılması gerektiğini belirtti. Ancak, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğu gerekçesiyle Vural’ın tedavi edilmesi engelleniyor.

Ankara

Ayrıca, Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi de Elazığ Rehabilitasyon Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan ağır hasta tutsak Abdulmenaf Aytaç’ın durumunu gündeme getirdi.

71 yaşındaki Aytaç, prostat kanseri, şeker, tansiyon, kolesterol gibi kronik hastalıklar ve tiroit kanseri nedeniyle tedavi görmekte. Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle desteksiz yürüyemiyor, unutkanlık sorunu yaşamaktadır.

2022’de zatürre geçirmiş ve karaciğerinde kistler tespit edilmiştir. Aytaç’ın tekerlekli sandalye ile hareket edebildiği, yaşamını sürdürmek için arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi. Sağlık durumu göz önünde bulundurularak Aytaç’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

Lizbon Antlaşması hasta mahpuslar için neden önemli? Türkiye nerede duruyor?
Lizbon Antlaşması hasta mahpuslar için neden önemli? Türkiye nerede duruyor?
7 Ocak 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpsular insan hakları derneği insan hakları savunucuları
ilgili haberler
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde olan hasta mahpus kadınlar
8 Mart 2025
/haber/marmara-bolgesindeki-cezaevlerinde-olan-hasta-mahpus-kadinlar-305235
Hasta mahpuslar bir yıldır hastaneye sevk bekliyor
14 Şubat 2025
/haber/hasta-mahpuslar-bir-yildir-hastaneye-sevk-bekliyor-304561
Lizbon Antlaşması hasta mahpuslar için neden önemli? Türkiye nerede duruyor?
7 Ocak 2025
/haber/lizbon-antlasmasi-hasta-mahpuslar-icin-neden-onemli-turkiye-nerede-duruyor-303408
666. F OTURMASI
"Ağır hasta mahpus Kemal Ertürk serbest bırakılsın"
28 Aralık 2024
/haber/agir-hasta-mahpus-kemal-erturk-serbest-birakilsin-303147
635. F OTURMASI
"Wernicke Korsakoff Sendromlu ağır hasta mahpuslar serbest bırakılsın"
21 Aralık 2024
/haber/wernicke-korsakoff-sendromlu-agir-hasta-mahpuslar-serbest-birakilsin-302916
MHP'li Feti Yıldız'dan 'hasta mahpuslar' ve 'umut hakkı' açıklaması
28 Kasım 2024
/haber/mhp-li-feti-yildiz-dan-hasta-mahpuslar-ve-umut-hakki-aciklamasi-302274
Hasta mahpus Hatice Yıldız'ın sağlığa erişim hakkı engellendi
17 Kasım 2024
/haber/hasta-mahpus-hatice-yildiz-in-sagliga-erisim-hakki-engellendi-301887
Ağır hasta mahpus Gemicioğlu yoğun bakıma kaldırıldı
26 Ekim 2024
/haber/agir-hasta-mahpus-gemicioglu-yogun-bakima-kaldirildi-301153
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde olan hasta mahpus kadınlar
8 Mart 2025
/haber/marmara-bolgesindeki-cezaevlerinde-olan-hasta-mahpus-kadinlar-305235
Hasta mahpuslar bir yıldır hastaneye sevk bekliyor
14 Şubat 2025
/haber/hasta-mahpuslar-bir-yildir-hastaneye-sevk-bekliyor-304561
Lizbon Antlaşması hasta mahpuslar için neden önemli? Türkiye nerede duruyor?
7 Ocak 2025
/haber/lizbon-antlasmasi-hasta-mahpuslar-icin-neden-onemli-turkiye-nerede-duruyor-303408
666. F OTURMASI
"Ağır hasta mahpus Kemal Ertürk serbest bırakılsın"
28 Aralık 2024
/haber/agir-hasta-mahpus-kemal-erturk-serbest-birakilsin-303147
635. F OTURMASI
"Wernicke Korsakoff Sendromlu ağır hasta mahpuslar serbest bırakılsın"
21 Aralık 2024
/haber/wernicke-korsakoff-sendromlu-agir-hasta-mahpuslar-serbest-birakilsin-302916
MHP'li Feti Yıldız'dan 'hasta mahpuslar' ve 'umut hakkı' açıklaması
28 Kasım 2024
/haber/mhp-li-feti-yildiz-dan-hasta-mahpuslar-ve-umut-hakki-aciklamasi-302274
Hasta mahpus Hatice Yıldız'ın sağlığa erişim hakkı engellendi
17 Kasım 2024
/haber/hasta-mahpus-hatice-yildiz-in-sagliga-erisim-hakki-engellendi-301887
Ağır hasta mahpus Gemicioğlu yoğun bakıma kaldırıldı
26 Ekim 2024
/haber/agir-hasta-mahpus-gemicioglu-yogun-bakima-kaldirildi-301153
Sayfa Başına Git