İHD'den ağır hasta mahpuslar için acil tahliye çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 677’ncisini Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı.

Eylemde, Metris R Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta tutsak Mehmet Emin Vural’ın durumuna dikkat çekildi.

"Yetkililer yasalara uymuyor"

İHD Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Barut’un yaptığı basın açıklamasında, ağır hasta mahpusların serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Barut, yasaların ağır hastalık ve engellilik nedeniyle mahpusların serbest bırakılmalarını zorunlu kıldığını, ancak yetkililerin bunu uygulamadığını söyledi.

Mehmet Emin Vural’ın durumu şöyle açıklanıyor: 55 yaşındaki Vural, doğuştan kalça çıkığı nedeniyle kalça eklemlerinde ve omurgasında ağır hasar, bilateral işitme kaybı ve kronik akciğer hastalığına sahip. Sürekli ağrı çekiyor ve desteksiz ayakta duramıyor, yürüyemiyor. Düzenli tıbbi desteğe ve bakımına ihtiyaç duyuyor.

Ailesi, Vural’ın acil ameliyat edilmesi gerektiğini ve tedavisinin hastane koşullarında yapılması gerektiğini belirtti. Ancak, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğu gerekçesiyle Vural’ın tedavi edilmesi engelleniyor.

Ankara

Ayrıca, Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi de Elazığ Rehabilitasyon Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan ağır hasta tutsak Abdulmenaf Aytaç’ın durumunu gündeme getirdi.

71 yaşındaki Aytaç, prostat kanseri, şeker, tansiyon, kolesterol gibi kronik hastalıklar ve tiroit kanseri nedeniyle tedavi görmekte. Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle desteksiz yürüyemiyor, unutkanlık sorunu yaşamaktadır.

2022’de zatürre geçirmiş ve karaciğerinde kistler tespit edilmiştir. Aytaç’ın tekerlekli sandalye ile hareket edebildiği, yaşamını sürdürmek için arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi. Sağlık durumu göz önünde bulundurularak Aytaç’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

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(EMK)