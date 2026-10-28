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YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 12:07 28 Ekim 2026 12:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 12:21 28 Ekim 2026 12:21
Okuma Okuma:  4 dakika

İHD'den Abdullah Tırpan'ın ölümünün ardından çağrı: Hasta mahpuslar serbest bırakılsın

İHD, 73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan'ın ölümünün ardından sorumlular hakkında soruşturma açılmasını ve hasta tutuklukların tahliye edilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD'den Abdullah Tırpan'ın ölümünün ardından çağrı: Hasta mahpuslar serbest bırakılsın
İHD, Abdullah Tırpan'ın ölümünün ardından hasta mahpusların serbest bırakılmasını istedi.
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İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki hasta mahpus Abdullah Tırpan'ın yaşamını yitirmesinin ardından açıklama yaptı.

73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan yaşamını yitirdi
73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan yaşamını yitirdi
26 Ekim 2026

Komisyon, 27 Ekim tarihli açıklamasında, cezaevlerinde yaşam hakkı ihlallerinin sürdüğünü belirterek hasta tutukluların tedaviye erişiminin sağlanmasını, tahliyelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını ve Tırpan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

İHD, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddiaları, şüpheli ölümler, tecrit uygulamaları, tedaviye erişimde yaşanan gecikmeler ve infazların uzatılması gibi sorunların devam ettiğine dikkat çekti.

Abdullah Tırpan 26 Ekim'de yaşamını yitirdi

İHD'nin açıklamasında 73 yaşındaki Abdullah Tırpan, ağır sağlık sorunlarına rağmen Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulmaya devam edildiğini belirtti.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Tırpan'ın sol bacağı diz altından kesildi.

Ailesinden edinilen bilgileri aktaran İHD, Tırpan'ın durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini belirtti.

Tırpan, 26 Ekim 2026'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İHD, ağır hasta mahpusların tahliye edilmemesi nedeniyle yaşanan ölümlerin münferit olmadığını, cezaevlerindeki yapısal sorunlarla bağlantılı olduğunu hatırlattı.

“Cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor”

İHD, cezaevlerinde meydana gelen ölümlere ilişkin daha önce çok sayıda hukuki girişimde bulunduğunu, raporlar hazırladığını ve adli süreçleri takip ettiğini hatırlattı.

Buna rağmen sorunların devam ettiğini belirten dernek, özellikle intihar olarak kamuoyuna yansıyan şüpheli ölümler ile ağır hastalıklarına rağmen tahliye edilmeyen mahpusların durumuna dikkat çekti.

Açıklamada, cezaevlerinde yaşam hakkı ihlalleri, işkence ve kötü muamele, idare ve gözlem kurullarının kararlarıyla infazların uzatılması, mahpusların ailelerinden uzak cezaevlerinde tutulması ve tecrit uygulamaları da eleştirildi.

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İHD: Adalet Bakanlığı ve kamu kurumlarının sorumluluğu var

İHD, açıklamasında hasta mahpusların tahliye edilmesinin önündeki yasal ve idari engellerin ölümlere yol açtığına yer verdi.

Dernek, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'daki bazı hükümler ile Adli Tıp Kurumunun cezaevinde kalmaya uygunluk yönündeki raporlarının, ağır hasta mahpusların tahliyesini güçleştirdiğini ekledi.

İHD, Abdullah Tırpan'ın ölümünde gerekli önlemlerin alınmadığını ileri belirterek başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

Sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma talebi

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"İnsan Hakları Derneği olarak hasta mahpuslara ilişkin tedaviye erişim başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasını, mahpusların tahliyeleri önündeki kanundan ve idari tutumlardan kaynaklanan engellemelerin derhal kaldırılması ile Abdullah TIRPAN’ın yaşamını yitirmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında derhal idari ve adli tahkikatın başlatılmasını talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği olarak hasta mahpusların hakları için mücadeleye devam edeceğimizi ve sorumluların yargılanması için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."

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Ne olmuştu?

İstanbul'daki Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki Abdullah Tırpan, ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İHD'nin ailesinden aktardığı bilgilere göre Tırpan'ın sol bacağı diz altından kesilmiş, ardından sağlık durumu kötüleşince yoğun bakımda entübe edilmişti.

Tırpan, 26 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
ihd hasta mahkumlar hasta tutuklular
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