İHD'den Abdullah Tırpan'ın ölümünün ardından çağrı: Hasta mahpuslar serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki hasta mahpus Abdullah Tırpan'ın yaşamını yitirmesinin ardından açıklama yaptı.

73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan yaşamını yitirdi

Komisyon, 27 Ekim tarihli açıklamasında, cezaevlerinde yaşam hakkı ihlallerinin sürdüğünü belirterek hasta tutukluların tedaviye erişiminin sağlanmasını, tahliyelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını ve Tırpan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

İHD, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddiaları, şüpheli ölümler, tecrit uygulamaları, tedaviye erişimde yaşanan gecikmeler ve infazların uzatılması gibi sorunların devam ettiğine dikkat çekti.

Abdullah TIRPAN’ın yaşamını yitirmesinde gerekli önleyici tedbirleri almayan başta Adalet Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır. Derneğimiz çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren mahpusların durumuna ilişkin çok sayıda hukuki girişimde bulunmuş; raporlar hazırlamış, kamuoyu oluşturmaya çalışmış ve hukuki süreçleri takip etmiştir. Ancak hapishanelerde kronikleşen sorunlar sürmekte ve hapishanelerden ölüm haberleri gelmeye devam etmektedir. Son olarak Metris R Tipi Hapishanesinde tutulan #AbdullahTIRPAN’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Abdullah TIRPAN, 73 yaşında olup birçok ağır hastalığına rağmen hapishanede tutulmaya devam edilmiş; geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye sevk edilmiştir. Ailesinden edinilen bilgilere göre TIRPAN’ın sol bacağı diz altından kesilmiş ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilerek yoğun bakım servisine kaldırılmıştır. Ağır hastalıkları bulunan mahpus 26 Ekim 2026 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Birçok kez ifade ettiğimiz üzere Türkiye hapishanelerinde tutulan hasta mahpuslar 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’dan kaynaklanan engelleyici hükümler, adli tıp kurumlarının “cezaevinde kalabilir” raporları ve ilgili kamu otoritelerinin politikaları sonucu yaşamlarını yitirmektedir. — İHD Genel Merkezi (@ihdgenelmerkez) October 27, 2026

Abdullah Tırpan 26 Ekim'de yaşamını yitirdi

İHD'nin açıklamasında 73 yaşındaki Abdullah Tırpan, ağır sağlık sorunlarına rağmen Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulmaya devam edildiğini belirtti.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Tırpan'ın sol bacağı diz altından kesildi.

Ailesinden edinilen bilgileri aktaran İHD, Tırpan'ın durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini belirtti.

Tırpan, 26 Ekim 2026'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İHD, ağır hasta mahpusların tahliye edilmemesi nedeniyle yaşanan ölümlerin münferit olmadığını, cezaevlerindeki yapısal sorunlarla bağlantılı olduğunu hatırlattı.

“Cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor”

İHD, cezaevlerinde meydana gelen ölümlere ilişkin daha önce çok sayıda hukuki girişimde bulunduğunu, raporlar hazırladığını ve adli süreçleri takip ettiğini hatırlattı.

Buna rağmen sorunların devam ettiğini belirten dernek, özellikle intihar olarak kamuoyuna yansıyan şüpheli ölümler ile ağır hastalıklarına rağmen tahliye edilmeyen mahpusların durumuna dikkat çekti.

Açıklamada, cezaevlerinde yaşam hakkı ihlalleri, işkence ve kötü muamele, idare ve gözlem kurullarının kararlarıyla infazların uzatılması, mahpusların ailelerinden uzak cezaevlerinde tutulması ve tecrit uygulamaları da eleştirildi.

Beyin kanaması geçiren hasta tutuklu yeniden cezaevine gönderildi

İHD: Adalet Bakanlığı ve kamu kurumlarının sorumluluğu var

İHD, açıklamasında hasta mahpusların tahliye edilmesinin önündeki yasal ve idari engellerin ölümlere yol açtığına yer verdi.

Dernek, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'daki bazı hükümler ile Adli Tıp Kurumunun cezaevinde kalmaya uygunluk yönündeki raporlarının, ağır hasta mahpusların tahliyesini güçleştirdiğini ekledi.

İHD, Abdullah Tırpan'ın ölümünde gerekli önlemlerin alınmadığını ileri belirterek başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

Sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma talebi

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"İnsan Hakları Derneği olarak hasta mahpuslara ilişkin tedaviye erişim başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasını, mahpusların tahliyeleri önündeki kanundan ve idari tutumlardan kaynaklanan engellemelerin derhal kaldırılması ile Abdullah TIRPAN’ın yaşamını yitirmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında derhal idari ve adli tahkikatın başlatılmasını talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği olarak hasta mahpusların hakları için mücadeleye devam edeceğimizi ve sorumluların yargılanması için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."

31 yıllık hasta tutuklu 14 gün sonra tahliye olacaktı: Bir yıl ertelendi

Ne olmuştu? İstanbul'daki Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki Abdullah Tırpan, ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. İHD'nin ailesinden aktardığı bilgilere göre Tırpan'ın sol bacağı diz altından kesilmiş, ardından sağlık durumu kötüleşince yoğun bakımda entübe edilmişti. Tırpan, 26 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

(FY)