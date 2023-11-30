İHD: Çocuk intiharları araştırılsın

TÜİK’in geçtiğimiz aylarda açıkladığı 2022 yılı verileri toplam 4146 intihar vakası arasından, 81’i 15 yaş altı; 410’u da 15-19 yaş aralığındaki çocuklar olmak üzere 2022 yılında toplam 491 çocuğun intihar sonucu hayatını kaybettiğini gösteriyor. 2021 yılında ise 15 yaş altı 71; 15-19 yaş aralığında ise 377 çocuğun intihar ettiği açıklandı.

Bu sayıları kamuoyunun gündemine yeniden getiren İnsan Hakları Derneği (İHD) Çocuk Hakları Komisyonu, “Çocuk intiharlarının açıklanması” talepli basın açıklaması yayınladı.

“Kız çocukları daha fazla intihar ediyor”

Açıklamada, çocukları güçlendirecek politikalara öncelik verilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, şöyle denildi:

*Son bir hafta içerisinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 yaşındaki I.A adlı çocuğun evde intihar ederek hayatını kaybettiği basına yansıdı.

*Yine Cizre'de 16 yaşındaki Z.C ile 17 yaşındaki Z.C adlı iki kız kardeşin Dicle Nehrine atlayarak intihar girişiminde bulundukları 16 yaşındaki çocuğun kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı 17 yaşındaki çocuğun ise nehirde kaybolduğu ve halen bulunamadığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

‘Kaygıyla izliyoruz’

*Son zamanlarda Türkiye’nin her yerinde çocuk ve genç intiharlarında artışın ürkütücü boyutlara ulaştığını maalesef büyük bir kaygı ile izliyoruz.

*Son iki yılda çocuk intiharlarının yüzde 40 oranında arttığı istatistiki verilerle ortaya koyuyor. Bu verileri detaylı bir şekilde incelediğimizde bazı bölgelerde kız çocuğu intiharlarının daha fazla olduğu görülüyor.

*Çocuk intiharlarının ekonomik, sosyal ve kültürel yapıların olumsuz etkileri nedeniyle gelişebileceği gibi, savaş ve çatışma ortamlarının yarattığı baskılar, kuşatılmışlık hissi, umutsuzluk ve değersizlik duygusundan kaynaklı olarak da gelişebilmektedir.

*Türkiye de yaşanan çocuk intiharlarında büyük oranda ekonomik yoksulluk, erken yaşta zorla evlilikler, çocuk cinsel istismarı gibi nedenlerin de etkili olduğu biliniyor.

*Ayrıca Kürt illerinde yıllardır devam eden çatışma, yasaklar ve toplumsal gerilimin yarattığı güvensizlik ve umutsuzluğun da intiharlarda etkili olduğu biliniyor.

*Cizre'de yaşanan son çocuk intiharları başta olmak üzere tüm çocuk intiharları etkili bir şekilde soruşturulmalı, çocukları intihara sürükleyen ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenler tespit edilerek çocukları güçlendirecek politikalara öncelik verilmelidir.

* Çocuk intiharları soruşturulsun. Çocuk haklarına dair sözleşme uygulansın.

(EMK)