İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Çocuk Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde son bir yılda yaşanan çocuk hak ihlallerine ilişkin raporunu açıkladı.

“Doğu ve Güneydoğu Bölgesi 20 Kasım 2025-20 Kasım 2026 Dönemi Çocuk Hak İhlalleri Raporu”na göre, bir yılda en az 57 çocuk yaşamını yitirdi, 34 çocuk yaralandı.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında raporu İHD Diyarbakır Şube Yöneticisi Eylem Kaya kamuoyuyla paylaştı.

Raporun İHD'ye yapılan başvurular ve medya taramaları üzerinden hazırlandığını belirten Kaya, verilerin yalnızca tespit edilebilen ihlalleri kapsadığını, bu nedenle sayıların asgari düzeyi yansıttığını söyledi.

22 şüpheli çocuk ölümü kaydedildi

Rapora göre, son bir yılda 22 çocuk şüpheli şekilde yaşamını yitirirken, beş çocuğun ölümü intihar olarak kayıtlara geçti. Resmi hata ve ihmal kapsamında değerlendirilen olaylarda ise iki çocuk hayatını kaybetti.

Kaya, çocuk ölümlerinin ve yaralanmalarının nedenlerinin bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek kuşkulu ölümlerin yeterli soruşturma yürütülmeden kaza veya intihar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

İntihar olarak kaydedilen ölümlerde de çocukların maruz kalmış olabileceği şiddet, istismar, baskı ve ihmalin araştırılmasını istedi.

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Dokuz çocuk çalıştırılırken hayatını kaybetti

Raporda, tarım, inşaat ve sanayi işkollarında çalıştırılan dokuz çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ev içi şiddet nedeniyle üç, toplumsal alandaki şiddet nedeniyle ise beş çocuk ölümü kaydedildi.

Kaya, çocuk işçiliğinin önlenmesi gerektiğini belirterek mesleki eğitim uygulamalarının çocukların yaşamını, sağlığını ve gelişimini esas alacak şekilde düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Eğitim adı altında çocukların güvencesiz ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasına son verilmesini isteyen Kaya, çocukların okuldan kopmasına neden olan ekonomik koşulların da ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Raporda ayrıca aile içinde, toplumsal alanlarda ve okullarda çocuklara yönelik cinsel istismar ve taciz iddialarına yer verildi.

Kaya, çocukların şiddet ve istismarı güvenli biçimde bildirebilecekleri erişilebilir başvuru mekanizmalarının oluşturulmasını istedi.

36 gözaltı, 26 tutuklama

Raporda çocuklara yönelik 36 gözaltı ve 26 tutuklama kaydı yer aldı.

Gözaltında veya gözaltı işlemleri sırasında üç, gözaltı yerleri dışında ise beş çocuğun işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi.

Kaya, çocukların protestolara katılmaları, düşüncelerini açıklamaları ve kültürel kimliklerini ifade etmeleri nedeniyle karşılaştıkları müdahalelerin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İşkence ve kötü muamele iddialarının etkili biçimde soruşturulmasını isteyen Kaya, çocuk adalet sisteminin cezalandırma yerine çocukları şiddete ve sömürüye açık hale getiren koşulların ortadan kaldırılmasını esas alması gerektiğini belirtti.

Çocukların adli süreçlerde avukata, uzman desteğine ve gerektiğinde tercümana erişimlerinin sağlanmasının önemine değinen Kaya, kimliklerinin açıklanmasının, teşhir edilmelerinin ve hedef gösterilmelerinin önlenmesini istedi.

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Anadilinde eğitim ve barış vurgusu

Raporun çocukların anadilinde eğitim hakkına ilişkin bölümünde, Kürt çocukların anadillerinde eğitim alamamasının eğitimde eşitlik ve ayrımcılık yasağı bakımından ele alınması gereken bir sorun olduğu belirtildi.

Kaya, anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması, öğretmen yetiştirilmesi, müfredat ve eğitim materyallerinin hazırlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve bütçe ayrılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 17, 29 ve 30. maddelerine koyduğu çekincelerin kaldırılması talebini yineledi.

Kürt meselesi bağlamında uzun yıllar devam eden çatışmaların çocukların yaşamı ve gelişimi üzerindeki etkilerine de değinen Kaya, zorla yerinden edilme, yoksulluk ve toplumsal travmaların sonuçlarının sürdüğünü söyledi.

Raporda mayın ve sahipsiz patlayıcılar nedeniyle yaşanan yaralanmalar ile sınır hattında kaydedilen bir yaralanmanın, çocukların karşı karşıya olduğu tehlikelerin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Kaya, Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümüne yönelik çabaların çocuk haklarını güvence altına alacak hukuki ve siyasi adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İHD'den çocuk hakları için çağrı

İHD, raporun sonuç bölümünde kamu kurumlarına çocuk ölümlerini ve yaralanmalarını önleyecek tedbirlerin alınması, kuşkulu ölümlerin bağımsız ve etkili biçimde soruşturulması ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarında başvuru mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Dernek ayrıca çocuk işçiliğine son verilmesini, çocuk adalet sisteminde tutuklamaya alternatif tedbirlerin uygulanmasını, işkence ve kötü muamele iddialarında cezasızlığın önlenmesini ve anadilde eğitim hakkının tanınmasını istedi.

İHD, çocukların kültürel kimliklerinin, ifade ve katılım haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirterek barışın inşasında çocukların ihtiyaçlarının ve görüşlerinin esas alınması çağrısını yineledi.

(NÖ)