TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 11 Mijdar 2025 15:20
 ~ Nûkirina Dawî: 11 Mijdar 2025 15:26
1 xulek Xwendin

ÎHD: Bila girtiya nexweş Hatîce Onaran were berdan

Şaxa Stenbolê ya Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) ji bo berdana endama komeleyê û girtiya nexweş Hatîce Onaran bang kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
ÎHD: Bila girtiya nexweş Hatîce Onaran were berdan
Fotograf: Evrim Kepenek / bianet

Şaxa Stenbolê ya Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) ji bo rewşa girtiya nexweş Hatîce Onaran daxuyanî da.
Di daxuyaniya li ber avahiya şaxê hate dayîn de, dirûşmeya “Bila girtiyên nexweş bên berdan” hate berzkirin.

IHD: Hatîce Onaran ne bi tenê ye
IHD: Hatîce Onaran ne bi tenê ye
10 Cotmeh 2024

Her weha endama Komîsyona Girtîgehan a ÎHDê Meral Nergis Şahîn bi bîr xist ku Hatîce Onaran ji ber ku di çarçoveya xebatên komeleyê de alîkariya madî daye girtiyên nexweş û xizan, bi sûcdariya “Fînansekirina terorîzmê” hate darizandin û 4 sal û 2 meh cezayê hepsê lê hate birîn. Hatîce Onaran ji 10’ê Cotmeha 2024’an û vir ve, li Girtîgeha Girtî ya Jinan a Gebzeyê tê ragirtin.

Meral Nergis Şahîn destnîşan kir ku Onaran 60 salî ye, ji sedî 79 astengdar e û girtiyeke nexweş e ku tedawiya kansera kolonê dîtiye. Meral Nergis Şahîn bang kir ku demildest Hatîce Onaran were berdan.

Piştî daxuyaniyê endamên ÎHD’ê, derbarê rewşa Hatîce Onaran name ji partiyên siyasî yên Meclîsê re şandin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Hatice Onaran ihd
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê