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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 13:42
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2024 13:48
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İHD Batman: Gözaltına alınanlara ‘Ölürüm Türkiyem’ dinletildi

İşkenceye varan uygulamalardan sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden İHD Batman Şube Eşbaşkanı Ahmet Şiray, “Bu uygulamalar Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD Batman: Gözaltına alınanlara ‘Ölürüm Türkiyem’ dinletildi
*Fotoğraf: Evrim Deniz

 Kayyım protestolarında gözaltına alınanların kötü muameleye maruz kaldığını ve “Ölürüm Türkiyem” parçasının dinletildiğini aktaran İHD Batman Şube Eşbaşkanı Ahmet Şiray, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman Belediyesi’ne kayyım atanmasından sonra başlayan eylemlere polis sert müdahale etti. Birçok kişi yerde sürüklendi, darp edildi.

Gözaltı ve tutuklamalara ilişkin açıklama yapan İHD Batman Şube Eşbaşkanı Ahmet Şiray "Sahadan topladığımız verilere göre 300 gözaltı oldu. 40 tutuklama gerçekleşti. Tutuklamaların 15’i çocuktu.  Detaylı bilgileri raporumuzu hazırlayınca kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

Şiray şunları söyledi: “Gözaltı araçlarında şiddet uygulandı. Bize bu yönlü bilgiler geldi. İfadelerine girdiğimiz kişiler aktardı. Nezarethanede gözaltı süresi uzatılanlar sağlık raporuna götürülürken, başları iki bacakları arasına getirilecek bir şekilde eğdirilerek götürülmüş. Hastaneye kadar şiddet uygulanmış. Hem gidiş hem de gelişte şiddete maruz kalmış. Irkçı şarkılar dinletilmiş. ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı dinletilmiş. Ağza alınmayacak küfürlere maruz kalmışlar. Adliye girişinde ters kelepçeli başlarını eğerek getirilmişler. Yani gözaltı, emniyet, hastane ve adliyeye kadar bu insan onurunu zedeleyici durum gelişti” ifadelerini kullandı.

İşkenceye varan uygulamalardan sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Şiray, “Bu uygulamalar Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Valiliğin soruşturma açıklaması vardı. Bunun şeffaf olması gerekir.  İHD olarak 4 Kasım’dan bu yana yaşananlara ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na idari ve adli soruşturma başlatılması için başvuracağız” dedi.

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
Batman kayyım 2024 ihd Gözaltı
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