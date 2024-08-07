İHD, Batman Cezaevindeki ihlalleri açıkladı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki hak ihlallerine ilişkin açıklama yaptı.

MA’nın haberine göre, şube binası önünde gerçekleştirilen açıklamaya İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İHD Diyarbakır ve Batman şubeleri yönetici ve üyeleri ile Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Batman Barosu, Batman Emek ve Demokrasi Platformu temsilcileri katıldı.

“İşkence sınır, mekan tanımıyor”

“Cezaevlerinde ölümü değil yaşamı savunuyoruz, hasta mahpuslar serbest bırakılsın, ölüyorlar sessiz kalma” pankartının açıldığı açıklamada basın açıklamasını İHD Batman Şube Eşbaşkanı Rumeysa Deniz Kaya okudu.

Kaya, Anayasa’nın ve Türkiye’nin de bir parçası olduğu evrensel hukukun mutlak olarak yasaklamasına ve insanlığa karşı bir suç olmasına rağmen “işkence” olgusunun 2024 yılında da Türkiye’nin insan hakları sorunu olarak ilk sırada yerini aldığını kaydetti.

İşkenceye ilişkin İHD’ye yapılan başvuruların her yıl giderek arttığını belirten Kaya, şunları söyledi:

“İşkencenin yeni ve değişen yüzü ile karşı karşıya kaldığımızı, işkencenin sınır, mekân tanımaksızın gündelik yaşantıların içine yeni yeni yöntemlerle sızdığını gözlemliyoruz.

Yasal düzenlemelerde ancak çok özel koşullarda uygulanabileceği belirtilen çıplak arama gibi istisnai uygulamalar, son yıllarda mevzuat hükümleri gerekçe gösterilerek yaygınlaştı.

Çıplak arama ve kötü muamele, kişinin mahremiyetini ihlal eden, moral değerlerini, sosyal kimliğini hedef alan, ruhsal bütünlüğüne zarar veren ve cinsel şiddet boyutlarına ulaşan işkence fiilleri olarak icra ediliyor.”

Kürtçe mektuplara sansür

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde uygulanan çıplak arama, iletişim hakkının gaspı gibi birçok farklı konuda derneklerine ciddi oranda başvuruların olduğunu dile getiren Kaya, tutuklular ile yaptıkları görüşmeleri paylaştı:

“Mahpuslar, cezaevine giriş çıkışlarda, yapılan sevkler esnasında çıplak aramaya maruz kaldıklarını, ayakta sayım, ayakta tekmil uygulamasının dayatıldığını, Kürtçe yazılan mektupların gönderilmediğini, mahpuslara gelen Kürtçe mektupların da karalanarak verildiğini, bazen de hiç verilmediğini, cezaevi içi ve cezaevi dışı mektuplaşmalarda mektuplarına el konulduğunu, haftalık telefon hakkı ve kapalı görüşlerde tekmil dayatmalarına maruz kaldıklarını, tekmil verilmemesi halinde bu haklarından mahrum bırakıldıklarını, temiz su ve temizlik malzemelerine erişim konusunda sorunlarla karşılaştıklarını, koğuşlara verilen su miktarının az olduğunu ve koğuş temizliği için de ayrıca hiçbir şekilde temizlik malzemesi verilmediğini, verilen temizlik malzemelerinin yetersiz olduğunu dile getirdiler.”

Keskin: Anneler çıplak aramaya maruz kaldı

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin de, cezaevinde tutuklular ile görüştüğünü söyledi, “Bizim ve avukatların görüşme yaptığı alanda, hemen yanı başında gardiyanların beklemesi kendilerini özgür ifade edememelerine neden oluyor” dedi.

Batman'in Gercüş ilçesindeki operasyonda tutuklanan anneleri de gördüğünü aktaran Keskin, “Üç anne de çıplak aramaya maruz kalmış. Çıplak olarak soyulmuşlar, eşyaları makinaya bırakılmış, üstlerindeki giysileri de araştırılmış. Aynen şu cümleyi kurdular. ‘Çok üzüldük, çok utandık, çok ağladık.’ Bu yaştaki insanlara bu mağduriyeti yaşatmanın akıl alır bir yanı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi hukuku hem de üstün tuttuğu uluslararası hukuka tamamen aykırı” dedi.

(AS)