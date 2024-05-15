İHD Ankara LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Onur Nöbeti’ne davet ediyor

İHD Ankara Şube LGBTİ+ Komisyonu, Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Günü Onur Nöbeti’yle kutlayacak.

Komisyon, İnsan Hakları Derneği’nin “nöbet” geleneğini Ankara’da LGBTİ+ hakları için sürdürecek. Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Gün, 17 Mayıs 1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkarması üzerine kutlanıyor.

18 Mayıs Cumartesi günü Onur Nöbet’i için bir araya gelecek Komisyon tüm insan hakları savunucularını Onur Nöbeti’ne destek olmaya çağırıyor.

İHD Ankara Şube’de, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 12:30’da gerçekleşecek nöbet için Komisyon’un çağrısı şöyle:

İHD Ankara Şube LGBTİ+ Komisyonu olarak Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Gün’ü kutlamak için “LGBTİ+’ların hakları insan haklarıdır” diyerek Onur Nöbeti’mizi başlatıyoruz.

İlk Onur Nöbeti’mizde 17 Mayıs’ı kutlamayı seçtik çünkü otuz beş sene önce bugün Dünya

Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkardı. Bu tarih 2004’ten beri dünyada, 2006’dan beri ise Türkiye’de Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor.

Eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkarılışının otuz beşinci yılında tüm cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet kimliğinden insanların, insan haklarını savunmak için nöbetteyiz!

Coğrafyamızda var olduğumuz her alanda en temel haklarımız ihlal ediliyor. İktidar ve LGBTİ+ karşıtı sağ popülist söylemlerin yalnızlaştırmaya çalıştığı biz LGBTİ+’lar nefrete karşı çaresiz değil, örgütlüyüz. Toplumun barış içinde yaşamak isteyen tüm unsurlarıyla bir aradayız. Yalnız olmadığımızı biliyoruz.

Ayrımcılığa, damgalanmaya, şiddete ve nefret suçuna maruz bırakılan, yerlerinden edilen, varoluşu yok sayılan LGBTİ+ların insan haklarını savunmak için tutacağımız Onur Nöbeti’nin ilkinde; sizlerle olmayı ve dayanışmamızı büyütmeyi derneğimiz adına onur bilir, bütün insan hakları savunucularını nöbetimize davet ederiz.

Yer: İHD Ankara Şube

Tarih: 18 Mayıs 2024, Cumartesi

Saat: 14:30

(EMK)