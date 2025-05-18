İHD Amed Şubesi Genel Kurulu'nda devlete 'adım at' çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Amed Şubesi, 18’inci Olağan Genel Kurulu’nu Çand Amed Kongre Merkezi’nde yapıldı.

İHD Eş Genel Başkanları Eren Keskin ve Hüseyin Küçükbalaban'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisi genel kurula katıldı.

Genel kurulun yapıldığı salona, gözaltında kaybettirilen ve faili meçhul cinayete giden kişilerin fotoğrafları asıldı. Ayrıca cezasızlık politikaları ve hasta tutsakların durumuna dikkat çekilen pankartlar asıldı.

Keskin: “Yol gösterenleri unutmadık”

Genel kurulda divan başkanlığına seçilen Eren Keskin, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" sonrası yaşanan gelişmelere değindi. Barışın konuşulmasının bile insanlara huzur verdiğini söyleyen Eren Keskin, Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'nde 17 Mayıs 1982 tarihinde bedenlerini ateşe vererek tarihe “Dörtler” olarak geçen Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner ile Diyarbakır Cezaevi’nde 18 Mayıs 1973’te katledilen devrimci İbrahim Kaypakkaya’yı andı. Eren Keskin, "Bize mücadeleleriyle yol gösterenleri unutmadığımızı tekrarlamak istiyoruz. Hepsi işkenceye karşı mücadele etti" dedi.

Yılmaz: “Kürtlerin hakları güvenceye alınmalı”

İHD Amed Şube Başkanı Ercan Yılmaz, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sürdürülen tekçi politikalara işaret etti. Yılmaz, Kürt sorununun çözümünde Kürtlerin yasal ve anayasal haklarının tanınması gerektiğini vurgulayarak, "Bir asırdır devam eden ve milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen bu meselenin kalıcı çözümü için Kürt halkının kimliği, dili ve kültürü anayasal güvence altına alınmalı. Barış sadece savaşın sona ermesi değildir. Barış, aynı zamanda hakikatle yüzleşmeyi, adaletin tesis edilmesini, travmaların onarılmasını ve halklar arasında güvenin yeniden inşa edilmesini gerektirir" diye konuştu.

Küçükbalaban: “Barışçıl çözüm istiyoruz”

İHD Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban, "1990’lardan bu yana ateş Kürdistan’da, Kürt halkının içinde. Bu yüzden İHD daha çok Kürt sorununu gündemine aldı. Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesini istiyor” dedi.

Küçükbalaban, "Kürtlerin her şeyi var” yönündeki açıklamalara işaret ederek, "Kürt sorunu Lozan’dır, demokratik olmayan cumhuriyettir. Dêrsim, Koçgiri, Zilan katliamlarıdır. Kürt sorunları Amed zindanıdır. Kürt sorunu, ‘Türkçe konuş, çok konuş’tur. Kürt dilinin yasaklanmasıdır, kayyım atanmasıdır. Kürt sorunu çok ve çözüm istiyor” ifadelerini kullandı.

Hatun: “Halkın kaygıları giderilmeli”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, kongrede yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Tarihi günlerden geçiyoruz. Bu tarihi günler muhakkak yazılacak. Bu yolda yaşamını yitiren arkadaşlar unutulmayacak. Artık hiçbir insanın hakkının da unutulmaması gerekiyor. Devletin bu konuda adım atması gerekiyor. Savaş üzerinden kendini büyütmek isteyenler var. Artık doyun. Ölüme, kana doyun. Halkı birbirine düşman etmek isteyenler; artık size de yeter.”

(AD)