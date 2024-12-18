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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 18:05
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 18:10
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İhale haberine açılan soruşturmaya takipsizlik

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yol yapım ihalesini haberleştirdiği için hakkında soruşturma başlattığı Sözcü muhabiri Evren Demirdaş’ın dosyasını “İfade özgürlüğü demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardan” diyerek kapattı.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
İhale haberine açılan soruşturmaya takipsizlik

Elazığ’da Sözcü’nün bölge muhabirliğini yapan Evren Demirdaş 4 Kasım’da İl Özel İdaresi’nin pazarlık usulü yöntemiyle yaptığı yol ihalesini haberleştirdi.

İl Özel İdaresi, 5,5 milyon TL’lik ihale için "Vali, ‘güvenliği" gerekçe gösterdi milyonluk ihaleyi pazarlıkla verdi" başlığını atan Demirtaş hakkında şikayette bulundu.

İhalenin kendileri (İl Özel İdaresi) tarafından yürütüldüğünü, Vali ve Valilik makamının bir dahlinin olmadığını belirtti. Haberin halkı yanıltıldığı, kin ve düşmanlığa ittiğini iddia etti. Savcılık da gazeteci hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlamasıyla soruşturma açtı.

İfade özgürlüğü vurgusu

Demirdaş, çağrıldığı polis karakoluna ifade verdi. İl Özel İdaresi’nin Valiliğe bağlı olduğunu, mülki amirinin de Vali olduğunu söyledi. Kimseyi hedef göstermediğini, yanıltıcı bilgi vermek gibi bir kastının olmadığını ekledi.

Soruşturmayla ilgili savcılık bugün kararını verdi. “Kovuşturmaya yer yok” diyerek dosyayı kapattı. Ancak savcılık kararında uzun bir gerekçelendirme yaptı.

Haberin “Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem affedilen basın özgürlüğü kapsamında kaldığı” söyledi.

İfade özgürlüğünün demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsur olduğunu savundu. Basın özgürlüğünün yokluğu halinde demokratik bir toplumdan söz edilemeyeceğini belirtti.

İfade ve basın özgürlüğü için “Toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gerekli temel şartlardan biri” dedi. Haberin somut unsurlara dayandığını aktararak “İfade ve basın özgürlüğü kapsamında” kaldığını değerlendi.

"Gizli ihaleler inatla devam ediyor"

bianet’in konuştuğu Demirdaş ise kararı olumlu karşıladığını ancak benzer şikayetler sonucunda açılan soruşturmalarla hem yıpratıldığını hem de gözdağı verildiğini söyledi. Ardından da davet usulüyle gizli yapılan ihaleleri eleştirdi. “Kamunun zarara uğratılması tehlikesine rağmen inatla devam ediliyor. Milyonluk işlerin iktidara yakın firmalara verilmesi ve firmaların zenginleştirilmesi AKP iktidarı döneminde maalesef arşa çıktı” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Evren Demirdaş elazığ ihale
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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