IGLYO, "LGBTİ+’lar için Ruh Sağlığı ve İntihar Farkındalığı Rehberi” yayınladı

Genç LGBTİ+’lar, natrans ve heteroseksüel yaşıtlarına kıyasla; özellikle ciddi ruh sağlığı sorunları ve intihar eğilimi oranları düşünüldüğünde, daha fazla zorluk ile karşı karşıya kalıyor.

Genç LGBTİ+’ların ruh sağlığına ilişkin yaşadığı sorunların oldukça katmanlı ve öncelik gerektiren bir mesele olduğunun bilinci ile Ruh Sağlığı Savunuculuk Ağları Küresel İttifakı (GAMIAN-Avrupa), Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender, Queer ve İnterseks Gençlik ve Öğrenci Organizasyonu (IGLYO) ve Uluslararası İntihar Önleme Derneği (IASP) LGBTQIA+ Özel İlgi Grubu bir araya gelerek ruh sağlığı sorunları ile mücadele eden ve intihar geçmişi olan LGBTİ+’ların deneyimlerine ilişkin kapsamlı içgörüler elde etmeyi amaçlayan 11 ve 27 Temmuz 2023 tarihli iki atölye gerçekleştirdi.

Atölyelerin sonucunda LGBTİ+’ların ruh sağlığını etkileyen çeşitli faktörlerin ortaya konulması ve bu sorunlara karşı yürütülecek mücadelede kullanılabilecek bir eylem planı oluşturulabilmesi için bir rehber yayınladı.

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(EMK)