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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 17:15
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 17:18
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IGLYO, "LGBTİ+’lar için Ruh Sağlığı ve İntihar Farkındalığı Rehberi” yayınladı

ÜniKuir gönüllüsü Lara, genç LGBTİ+’ların ruh sağlığına ilişkin önemli yaklaşımları ve önerileri ortaya koyan rehberin özetini hazırladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/iglyo-lgbti-lar-icin-ruh-sagligi-ve-intihar-farkindaligi-rehberi-yayinladi.jpg

Genç LGBTİ+’lar, natrans ve heteroseksüel yaşıtlarına kıyasla; özellikle ciddi ruh sağlığı sorunları ve intihar eğilimi oranları düşünüldüğünde, daha fazla zorluk ile karşı karşıya kalıyor.

Genç LGBTİ+’ların ruh sağlığına ilişkin yaşadığı sorunların oldukça katmanlı ve öncelik gerektiren bir mesele olduğunun bilinci ile Ruh Sağlığı Savunuculuk Ağları Küresel İttifakı (GAMIAN-Avrupa), Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender, Queer ve İnterseks Gençlik ve Öğrenci Organizasyonu (IGLYO) ve Uluslararası İntihar Önleme Derneği (IASP) LGBTQIA+ Özel İlgi Grubu bir araya gelerek ruh sağlığı sorunları ile mücadele eden ve intihar geçmişi olan LGBTİ+’ların deneyimlerine ilişkin kapsamlı içgörüler elde etmeyi amaçlayan 11 ve 27 Temmuz 2023 tarihli iki atölye gerçekleştirdi.

Atölyelerin sonucunda LGBTİ+’ların ruh sağlığını etkileyen çeşitli faktörlerin ortaya konulması ve bu sorunlara karşı yürütülecek mücadelede kullanılabilecek bir eylem planı oluşturulabilmesi için bir rehber yayınladı.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

(EMK)

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