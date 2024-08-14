Iğdır S Tipi Cezaevinde açlık grevi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevindeki işkence ve kötü muamele iddialarına dair önerge verdi.

Önergede, cezaevinde 3 kişinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiği, mahpuslardan Faysal Çiçek’in de “idarenin işkence, kötü muamele ve insan onurunu küçük düşürecek davranışlarından kaynaklı” süresiz dönüşümsüz açlık grevine girdiğini belirtti.

Yılmaz Hun önergesinde şu bilgileri verdi:

“20 Şubat 2022’de Sezer Alan, 20 Mart 2022'de Sinan Kaya ve 25 Mayıs 2024’te Ercan Çakar şüpheli şekilde hayatını kaybetti, cezaevi yönetimi ise olayın üzerini “intihar” diyerek kapatmaya çalıştı.

Şüpheli intihar vakalarının, işkence, kötü muamele ve hak ihlallerinin sürekli olarak kamuoyuna yansıdığı Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu son olarak açlık grevi ile gündeme geldi.

Faysal Çiçek 1 Ağustos’ta idarenin işkence, kötü muamele ve insan onurunu küçük düşürecek davranışlarından kaynaklı süresiz dönüşümsüz açlık grevine girdiğini açıkladı.

Cezaevi idaresi açlık grevine giren Faysal Çiçek’e yönelik hak ihlallerine devam ediyor. Greve girdikten sonra temel yaşam malzemeleri olan limon, bal, tuz, şeker ve meyve suyu Faysal Çiçek’e verilmiyor. Ayrıca greve girdiği günden beri Faysal Çiçek revire çıkarılmıyor, tansiyon, kan ve kilo testleri yapılmıyor.”

“Hak ihlallerini nasıl önleyeceksiniz?”

DEM Parti Iğdır Milletvekili Hun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlamaısnı istedi:

· Iğdır S tipi kapalı ceza infaz kurumunda kaç mahpus bulunuyor? Kaç mahpus açlık grevinde?

· Ceza infaz kurumunda yaşanan hak ihlalleri, işkence ve kötü muameleler hakkında bilginiz var mı? Bilginiz varsa bu hak ihlallerini önlemek için bir çalışmanız/soruşturmanız var mıdır? Varsa nedir?

· Hak ihlalleri, işkence ve kötü muameleler hakkında bakanlığınıza daha önce birçok defa soru önergesi verdik. Bakanlığınız önergelerimizi neden cevapsız bırakıyor, bu cevap verememe hak ihlallerinin olduğunun kanıtı değil mi?

· Açlık grevinde olan Faysal Çiçek’e temel yaşam malzemelerin verilmemesinin sebebi nedir? Kan, tansiyon ve kilo testleri neden yapılmıyor?