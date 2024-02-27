Iğdır İl Seçim Kurulu, DEM Parti Eş Başkan adaylarının başvurusunu reddetti

Iğdır İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Eşbaşkan adayı ve eski Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş ve merkeze bağlı Hoşhaber Beldesi Belediyesi Eş Başkan adayı Emine Yöndem Kartal’ın başvurularını reddetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre DEM Parti adayları, adaylık için gerekli dosyalarını kurula ibraz etti.

Iğdır Belediye Başkanlığı döneminde “PKK’ye üye olmak” iddiası ile hapis yatan Güneş, ceza veren mahkemeye “memnu hakların iadesi” için başvurdu. Eşbaşkan adayı Güneş’e hakları teslim edildi ve aday olmasının önündeki engeller kaldırıldı.

Başvurusunda bu belgeyi de sunan Güneş için toplanan kurulda yer alan DEM Parti, CHP ve İYİ Parti üyeleri, adaylığı önünde herhangi bir engelin bulunmadığı yönünde oy kullandı. AKP'li üye ise toplantıya katılmadı.

Ancak kurulda yer alan iki memur ve hakim başvurunun reddi yönünde oy kullandı. Üçe üç oy çıkması ve çoğunluğun bulunmaması nedeniyle hakim taktir yetkisini kullanarak, Güneş’in adaylığını reddetti.

Kartal’ın adaylığının ise daha önce katıldığı basın toplantıları ve açıklamaları nedeniyle aldığı para cezaları nedeniyle reddedildiği öğrenildi.

Kurul, karara ilişkin gerekçeli kararını henüz ibraz etmedi. DEM Parti avukatlarının ise karara şerh yazdığı belirtildi.

Karar sonrası DEM Partililer, Söğütlü mahallesinde bulunan seçim bürosunda toplandı. Partililer karara tepki göstererek, YSK veya kurullarının daha önce böyle bir karara imza atmadıklarını ancak Iğdır'da kazanma ihtimallerinin çok yüksek olduğu için başvurularının kabul edilmediğini söyledi.

Seçim bürosu önünde bekleyişlerini sürdüren DEM Partililer kararı YSK’ye de taşıyacaklarının bilgisini aktardı.

(RT)