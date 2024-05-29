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Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 09:58
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 09:58
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Iğdır'da sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

Zarar gören tarım alanlarında başta kayısı olmak üzere elma, erik, biber, şeftali, mısır, buğday, karpuz, kavun, domates ve kiraz ürünleri yetiştiriliyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Iğdır'da sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisi zarar gördü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Iğdır’da hafta boyunca etkili olan dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından hasar tespit çalışması başlattı.

Merkeze bağlı Bayraktutan, Küllük, Aşağı Çarıkçı, Yukarı Çarıkçı ve Yaycı köyü ile Tuzluca ilçesine bağlı Söğütlü ve Kamışlı köylerindeki tarım arazilerinde, yağış ve sele bağlı gerçekleşen zararlar araştırıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, başta kayısı olmak üzere elma, erik, biber, şeftali, mısır, buğday, karpuz, kavun, domates ve kiraz ürünlerinin üretildiği toplam 10 bin dekar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ev ve ahırlar da hasar gördü

Üreticilere, oluşan afetten dolayı zararlarının karşılanması için Tarım Sigortaları’na (TARSİM) ihbarda bulunmaları ve düşük faizli zirai kredi çekenlerin borç erteleme işlemi için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri konusunda bilgi verildi.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin çalışmalarında da kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 ev ile 12 ahırın hasar gördüğü tespit edildi.

Tuzluca ilçesine bağlı Söğütlü köyünde, evi hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen yedi aileye ise çadır verildi. (TY)

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