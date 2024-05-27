Iğdır Cezaevi’nde şüpheli ölüm

Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan mahpus Ercan Çakar hayatını kaybetti. Çakar'ın intihar ettiği iddia edildi.

MA’nın haberine göre, 12 yıldır hapishanede bulunan Çakar, farklı ceza maddelerinden toplam 32 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yaklaşık bir ay önce Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Ercan Çakar’ın dayısı Ömer Hanay, MA’ya yaptığı açıklamada, Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin raporunda, yeğeninin vücudunda darp izlerinin tespit edildiğinin kendileriyle paylaşıldığını, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Çakar’ın cenazesi, memleketi Muş’un Malazgirt ilçesinde toprağa verildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, konuyla ilgili sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, “İntihar haberleri ile gündemden düşmeyen Iğdır S tipi kapalı cezaevinde; bu sefer Ercan Çakar adlı yurttaş, annesi ve babasına telefon aracılığıyla ve ziyaretlerde kötü muamele ve işkenceye uğradığını söyledikten birkaç gün sonra intihar etti” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre, 2022 yılında 78, 2023 yılının ilk 5 ayında 15 mahpus cezaevinde hayatını kaybetti.

(AS)