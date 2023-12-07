İFSAK söyleşiye çağırıyor: Kadınlar Yaşamın Her Yerinde

İFSAK Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu, fotoğrafçılar Derya Narlı-Fevziye Yürek-

Hatice Ataç-Tülin Şahin Okay -Zeynep Yıldırım’ın konuk olarak katılacağı ,“Uçuyor Bunlar / Kadınlar Yaşamın Her Yerinde” konulu söyleşi düzenliyor.

Söyleşi, 8 Aralık 2023, Saat 19.30'da İFSAK, Nurettin Erkılıç Salonu’nda.

“Uçuyor Bunlar / Kadınlar Yaşamın Her Yerinde” adlı fotoğraf çalışması ile İFSAK, toplumun, kadınların çalışmasına alışık olmadığı işlerde ve alanlarda, toplumsal önyargılara aldırmadan çalışan kadınların mücadelelerine tanıklık ediyor.

İFSAK etkinlik çağrısında şöyle diyor:

"Kadın Fotoğrafçılar olarak, amacımız kadınların her alanda cesaret, cüret, direnç ve inançla var olabileceklerini, başarabileceklerini gösteriyor."

"Bu çalışmamız ile, cinsiyetçi toplumsal algıda ‘erkek alanlar’ olarak tanımlanan işlerde, risk, zorluk ve engellemelere rağmen çalışan kadınların hikayelerine tanıklık etmenin, diğer kadınların da çekincelerinin ortadan kalkmasına yardımcı olacağını, önlerindeki engelleri aşabilmeleri açısından onları cesaretlendireceğini ve toplumda aşılması gereken cinsiyetçi önyargılarda ise farkındalık yaratacağını düşünüyoruz."

“Uçuyor Bunlar/Kadınlar Yaşamın Her Yerinde” gösterimiz, “erkeklere” ait kabul edilen alanlara “kadın” kimlikleri ile giren, toplumsal ve kültürel olarak çizilmiş sınırları zorlayarak mücadele eden dört kadının hikâyesini anlatıyor: Gülseren, Özlem, Suzan ve Fatoş…"

"Bu kadınlar, cinsiyet ayrımcı toplumsal önyargılara aldırmadan işlerini yaparken, taksi şoförlüğünden erkek kahvesinde servis elemanlığına, balıkçılıktan, simitçiliğe bir çok işte de çalışarak ‘Biz varız, emeğimizin, ekmeğimizin, yaşamın peşindeyiz’ diyerek ataerkil zihniyete, toplumsal cinsiyete dayalı önyargılara meydan okuyorlar."

(EMK)