İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’e sansür: X hesabı erişime engellendi

Erişim engelleri ve sansürle mücade eden İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Yaman Akdeniz’in X hesabı (@cyberrights) erişime engellendi.

Erişim engeli, 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesi kapsamında, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle getirildi.

X de erişim engeli kararını uygulayarak Akdeniz’in hesabını Türkiye’den görünmez kıldı.

bianet’e konuşan Akdeniz “Sürekli gündeme getirdiğim konunun öznesi oldum” dedi. Akdeniz “Bir hukukçu olarak, bir hukuk profesörü olarak hesabımın hangi karar ve gerekçeyle erişime engellendiği bilmiyorum. Hangi mahkemenin bu kararı verdiğini bilmiyorum. X’in jet hızlıyla hesabımı görünmez kılmasının sebebini bilmiyorum. Karar tebliğ edilmediği için hukuki yollara da başvuramıyorum” diye konuştu.

“Elbet bir gün hepimize sıra gelecek. Şaşırmadım ama beklemiyordum” ifadelerini kullandı. Akdeniz sansüre karşı mücadele etmeye devam edeceğini de ekledi.

5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gerekçeleriyle internet içeriklerine erişimin engellenmesine olanak tanıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 11 Ekim 2023’te 5651 sayılı Kanun’un “kişilik hakları ihlalleriyle ilgili” 9. maddesini iptal etmesinin ardından mahkemelerin tek sansür yolu olarak söz konusu yasanın 8/A maddesi kalmıştı.

Büyüyen sansür dalgası

Akdeniz’in hesabına yönelik karar, son aylarda gazeteciler, hak savunucuları, medya kuruluşları ile kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin ardından geldi.

Son günlerde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Lambdaistanbul, SPoD ve çok sayıda kadın ve LGBTİ+ örgütünün X hesabı aynı madde kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeni” gerekçesiyle erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

Evrensel, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) de aynı sansür dalgasına maruz kalmıştı.

Akdeniz, İFÖD bünyesindeki EngelliWeb çalışmasıyla Türkiye’de internet siteleri, haberler ve sosyal medya içeriklerine yönelik erişim engeli kararlarını uzun süredir izliyor ve raporluyor. Akdeniz ve Ozan Güven tarafından hazırlanan EngelliWeb 2025 raporu da erişim engelleme, içerik çıkarma ve sosyal medya hesaplarının Türkiye’den görünmez kılınmasına ilişkin uygulamaları incelemişti.

(HA)