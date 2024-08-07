İFÖD'e göre bugüne kadar bir milyona yakın site engellendi
İfade Özgürlüğü Derneği 2008 yılından bu yana internete yönelik sansürü raporluyor ve hak savunuculuğu yapıyor. Derneğe göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 953 bin 415 web sitesi ve alan adına erişim engeli getirildi.
Instagram'a yönelik erişim engeli kararının ardından erişim engelleme kararları yine sıklıkla tartışılmaya başladı. EngelliWeb'e göre, 2023 yılında ise erişim engeli sayısı 240 bin 857 oldu.
2023'te Rize Sulh Ceza Hakimliği'nin 'kişilik ihlali' gerekçesiyle erişim engeli getirdiği EngelliWeb sitesinde duyurulan rapora göre engellenen sitelerden bazıları şöyle: YouTube, Instagram, Twitter, Ekşi Sözlük, WordPress, Uber, Pinterest, Geocities, Alibaba.com, Google Sites, Dailymotion, Blogspot, SoundCloud, DW, VOATürkçe, Dropbox,