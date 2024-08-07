İFÖD'e göre bugüne kadar bir milyona yakın site engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği 2008 yılından bu yana internete yönelik sansürü raporluyor ve hak savunuculuğu yapıyor. Derneğe göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 953 bin 415 web sitesi ve alan adına erişim engeli getirildi.