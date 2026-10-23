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YT: Yayın Tarihi: 23.10.2026 15:30 23 Ekim 2026 15:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.10.2026 15:31 23 Ekim 2026 15:31
Okuma Okuma:  2 dakika

IFJ’den Türkiye’deki gazetecilere destek

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskıları kınayan ve 24 Ekim’de düzenlenecek ülke çapındaki eylemlere destek veren bir kararı oybirliğiyle kabul etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
IFJ’den Türkiye’deki gazetecilere destek
Fotoğraf: TGS / X (Bahadır Özgür'ün gözaltı alınması sonrası İstanbul Adliyesi önü)
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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Yürütme Komitesi, 19-20 Ekim 2026 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye’deki gazeteciler, basın sendikaları ve meslek örgütleriyle dayanışma kararı aldı.

Oybirliğiyle kabul edilen kararda, Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe yönelik artan baskılara dikkat çekilerek sansüre, sindirmeye ve gazeteciliğin suç sayılmasına karşı yürütülen mücadeleye tam destek verildi.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) da kararı destekledi. EFJ Başkanı Maja Sever, IFJ Yürütme Komitesi toplantısına katılarak dayanışma önergesine destek sundu.

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Sansür, dava, gözaltı, tutuklama, kayyım

Karar ve gerekçesi şöyle:

“Türkiye’de gazetecilerin gözaltına alınması ve yargılanması, medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalar, medya kuruluşlarına hükümet tarafından atanan kayyumlar ve gazetecilerin sosyal medya hesaplarının engellenmesi dahil olmak üzere bağımsız gazeteciliğe yönelik artan baskı;

Gazetecilerin, meşru mesleki faaliyetleri nedeniyle sindirme, sansür veya cezai kovuşturmaya maruz kalmaksızın özgürce haber yapma, kamu yararına konuları araştırma ve iktidardakileri hesap sorma temel hakkı;

Türkiye’deki gazetecilerin meslek örgütlerinin, TELE 1’e bir kayyımın atanmasının birinci yıl dönümü olan 24 Ekim 2026 tarihinde ülke çapında gösteriler düzenlenmesi yönündeki ortak çağrısı;

Göz önünde bulundurarak:

  • IFJ, Türkiye’deki gazeteciler, basın sendikaları ve meslek örgütlerinin sansür, sindirme ve gazeteciliğin suç sayılmasına karşı verdikleri mücadelede tam dayanışma içinde olduğunu ifade eder.
  • Bağımsız medyayı hedef alan her türlü baskıyı şiddetle kınamak ve yalnızca mesleki görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eder.
  • 24 Ekim 2026 tarihinde meslek örgütleri tarafından düzenlenen ülke çapındaki harekete ve basın özgürlüğü, editoryal bağımsızlık ve halkın bilgi edinme hakkı konusundaki meşru taleplerine destek verir.
  • Türkiye yetkililerini, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile ilgili uluslararası yükümlülüklerine uymaya ve medyaya yönelik adli taciz, keyfi kısıtlamalar ve siyasi müdahaleye son vermeye çağırır.

IFJ Yürütme Komitesi, gazeteciliğin suç olmadığını, basın özgürlüğünün tartışmaya açık olmadığını ve halkın bilgi edinme hakkının asla reddedilmemesi gerektiğini bir kez daha teyit eder."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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