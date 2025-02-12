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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 23:51
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2025 00:55
2 dk Okuma

ŞAM SJU'YA "KAYYIM" ATADI

IFJ Suriye'de HTŞ yönetiminin Gazeteciler Sendikası'na müdahalesini kınadı: "Tehlikeli bir mesaj"

Suriye "geçiş hükümeti"nin Başbakanı Muhammed El Beşir'in, Suriye Gazeteciler Sendikası (SJU) Genel Kurulu’nun feshi ve kuruluşa bir çeşit kayyım atanması kararı, Uluslararası Gazeteciler Federasyonunca (IFJ) kınandı: "Eski rejimin cephaneliğini kullanıyorsunuz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
IFJ Suriye'de HTŞ yönetiminin Gazeteciler Sendikası'na müdahalesini kınadı: "Tehlikeli bir mesaj"
Esad Yönetimi döneminde Suriyeli gazetecilerin basın yasaklarını protestosu/X, @UNCoISyria

Suriye’de geçiş hükümetinin Başbakanı Muhammed El Beşir, 6 Şubat’ta Suriye Gazeteciler Sendikası (SJU) Genel Kurulu’nu feshederek Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) üyesi olan sendikaya, üyesi olmayan kişilerden oluşan bir yönetim atayarak genel kurulun onlar tarafından toplanmasını emretti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 11 Şubat'ta Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya ve Başbakan'a bu kararın geri alınması isteğini dile getiren bir mektup gönderdi.

"Uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyorsunuz"

FIJ mektupta şunları dile getirdi:

6/2/2025 tarihinde yayımlanan 53 sayılı başbakan kararına şiddetle itirazımızı dile getirmek istiyoruz.

Bu kararla Suriye Gazeteciler Sendikası (SJU) Genel Kurulu feshedildi. Ayrıca sendika üyesi olmayan kişilerden sendikayı yönetmek ve yeni bir Genel Kurul düzenlemekle görevli geçici bir kurul oluşturdu. Suriye'deki sendikaların çalışmalarına yönelik bu hükümet müdahalesinin, ILO sözleşmeleri de dahil Suriye tarafından onaylanan uluslararası anlaşmaları ve sözleşmeleri ihlal ettiğini nazikçe hatırlatırız.

"Eski düzeninin cephaneliğini kullanıyorsunuz"

Mektubu FIJ adına imzalayan Başkan Dominique Pradalié ve Genel Sekreter Anthony Bellanger Suriye yöneticilerine SJU'ya yapılan müdahaleyi nasıl değerlendirdiklerini de şöyle dile getirdiler:

"Kararınızı, önceki Suriye rejimi tarafından çıkarılmış, sendikaları demir yumrukla kontrol etmek için tasarlanmış bir yasaya dayandırdığınızın farkındayız. Ancak hükümetinizin bu yasayı kullanması kabul edilemez. Hükümetinizin de eski yasayı aynı amaç için kullanmamasını, gazetecilerin sosyal ve mesleki haklarını savunmak yerine yeni Suriye hükümetinin politikalarına ve gündemine hizmet etmeyi amaçlayan bir gazeteci sendikası hareketi kurmamasını içtenlikle umuyoruz. Bu eski yasayı kullanarak, dünyaya, hükümetinizin  Suriye'de ifade özgürlüğünü ve bağımsız gazeteciliği kısıtlamayı amaçlayan önceki rejim tarafından çıkarılan çok kötü yasalar cephaneliğini kullanmaya hazır olduğuna dair tehlikeli bir mesaj gönderiyorsunuz."

"Suriye'de güçlü ve bağımsız bir sendikal hareket kurulmasına izin verin"

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)  mektubun devamında Suriye geçici hükümetini "bu kararı derhal geri almaya ve Suriye'deki üyeler[ini], diğer sendikal grupları ve dernekleri ve kadın ve erkek gazetecileri içeren ülke çapında bir görüş alış verişine öncülük etmesine izin vermeye" çağırdı ve şunları ifade etti:

"Şimdi hedef, Suriye'deki gazeteciler için güçlü ve bağımsız bir sendikal hareket inşa etmek olmalıdır. Bu hareket, gazetecilerin isteklerini ayrım gözetmeksizin ve ILO sözleşmeleri, Uluslararası Adalet Divanı Anayasası ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğünü koruyan diğer uluslararası anlaşmalarla uyumlu bir şekilde karşılamalıdır."

(AEK)

Haber Yeri
Şam
Suriye Suriye Gazeteciler Sendikası (SJU) IFJ
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