ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 02:58 6 Şubat 2026 02:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 06:15 6 Şubat 2026 06:15
Okuma Okuma:  2 dakika

IFJ: "Sınırdaki gelişmeleri kapsarken gazeteci Nûcan'a ateş açanlar hesap vermeli"

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, Nûdem Medya muhabiri Nûcan Melehasan'ın sınırda süren protestoları haberleştirirken Qamişlo'da Türkiye tarafından açılan ateşle vurulmasını kınadı. Bunu "basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez ve şok edici bir saldırı" olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
IFJ: "Sınırdaki gelişmeleri kapsarken gazeteci Nûcan'a ateş açanlar hesap vermeli"
Sınırda vurulan gazteci Nûcan Melehasan hastaneye kaldırılırken/Fotoğraf: IFJ/Nûden Medya

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger 20 Ocak'ta Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında Nusaybin'de Şam Geçiş Yönetimi güçlerinin Qamişlo'ya yönelmesi üzerine baş gösteren protestoları Qamişlo'dan kapsarken Türkiye tarafından açılan ateşle karnından ve bacağından vurulan Nûdem Medya muhabiri Nûcan Melehasan'ın uğradığı saldırıyı protesto etti.

Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı
ŞAM'DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI
Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı
19 Ocak 2026
20 Ocak’ta Nusaybin’de neler yaşandı?
20 Ocak’ta Nusaybin’de neler yaşandı?
23 Ocak 2026

Bellanger sorumluların hesap vermesini talep etti:

“Nûcan Melehasan'ın vurulması, basın özgürlüğüne yönelik şok edici ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz. Bölgede çok tehlikeli koşullar altında çalışan meslektaşlarımızın yanındayız ve Nûcan Melehasan'a acil şifa diliyoruz.”

Ne olmuştu?

Nûcan Melehasan, 20 Ocak'taki gösteriler devam ederken gelişmeleri Nûdem Medya adına kapsadığı sırada diğer gazeteciler ve sivillerle birlikte TSK'nin sınır muhafızlarınca tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak hedef alınmıştı. Ancak, IFJ'nin raporuna göre, "durum, Türk kuvvetlerinin gerçek mermiyle ateş açması ve olay yerinde bulunan protestocuları ve basın mensuplarını doğrudan hedef almasıyla tırmandı."

Nûcan Melehasan, IFJ'ye verdiği demeçte, kamerasıyla çekim yaparken karnından gerçek bir kurşunla vurulduğunu, şiddetli ağrı içinde yere yığıldığını ve ardından bacağından ikinci kez vurulduğunu söyledi. TSK askerlerinin havaya uyarı ateşi açmadığını, bunun yerine özellikle ön saflarda bulunan protestocuları kasten hedef aldığını bildirdi. Kendisine yardımcı olmaya çalışan bir sivil de ateş altında kaldı ve başka dört kişi daha yaralandı. Gazeteci bunu, yaralılara ve yardım sağlayanlara yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olarak niteledi.

IFJ'nin raporuna göre Nûcan Melehasan, yakındaki bir kavşakta sivillerden acil tıbbi yardım aldıktan sonra Suriye Özel Hastanesi'ne nakledildi ve buradan taburcu edildikten sonra da baygınlık geçirdi. Hassan, olayın gazeteciliğe ve basın özgürlüğüne yönelik kasıtlı bir saldırı olduğunu belirterek, sorumluların hesap vermesini istedi.

Nûdem Medya Vakfı da olayın ardından muhabirine tam destek verdiğini ifade ederek, Nûcan Melehasan'a acil şifa, güvenlik ve bir an önce gazetecilik çalışmalarına dönmesi dileğini iletti.

(AEK)

Haber Yeri
Qamişlo
qamişlo gazetecilere fiziki saldırı sınırda hak ihlalleri
ilgili haberler
DEM Parti 'Rojava' heyeti: Kobani'nin dünyayla bağı kesilmiş durumda
22 Ocak 2026
/haber/dem-parti-rojava-heyeti-kobani-nin-dunyayla-bagi-kesilmis-durumda-315908
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti 'Rojava' heyeti: Kobani'nin dünyayla bağı kesilmiş durumda
22 Ocak 2026
/haber/dem-parti-rojava-heyeti-kobani-nin-dunyayla-bagi-kesilmis-durumda-315908
Sayfa Başına Git