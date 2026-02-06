IFJ: "Sınırdaki gelişmeleri kapsarken gazeteci Nûcan'a ateş açanlar hesap vermeli"

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger 20 Ocak'ta Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında Nusaybin'de Şam Geçiş Yönetimi güçlerinin Qamişlo'ya yönelmesi üzerine baş gösteren protestoları Qamişlo'dan kapsarken Türkiye tarafından açılan ateşle karnından ve bacağından vurulan Nûdem Medya muhabiri Nûcan Melehasan'ın uğradığı saldırıyı protesto etti.

ŞAM'DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı

20 Ocak’ta Nusaybin’de neler yaşandı?

Bellanger sorumluların hesap vermesini talep etti:

“Nûcan Melehasan'ın vurulması, basın özgürlüğüne yönelik şok edici ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz. Bölgede çok tehlikeli koşullar altında çalışan meslektaşlarımızın yanındayız ve Nûcan Melehasan'a acil şifa diliyoruz.”

Ne olmuştu?

Nûcan Melehasan, 20 Ocak'taki gösteriler devam ederken gelişmeleri Nûdem Medya adına kapsadığı sırada diğer gazeteciler ve sivillerle birlikte TSK'nin sınır muhafızlarınca tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak hedef alınmıştı. Ancak, IFJ'nin raporuna göre, "durum, Türk kuvvetlerinin gerçek mermiyle ateş açması ve olay yerinde bulunan protestocuları ve basın mensuplarını doğrudan hedef almasıyla tırmandı."

Nûcan Melehasan, IFJ'ye verdiği demeçte, kamerasıyla çekim yaparken karnından gerçek bir kurşunla vurulduğunu, şiddetli ağrı içinde yere yığıldığını ve ardından bacağından ikinci kez vurulduğunu söyledi. TSK askerlerinin havaya uyarı ateşi açmadığını, bunun yerine özellikle ön saflarda bulunan protestocuları kasten hedef aldığını bildirdi. Kendisine yardımcı olmaya çalışan bir sivil de ateş altında kaldı ve başka dört kişi daha yaralandı. Gazeteci bunu, yaralılara ve yardım sağlayanlara yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olarak niteledi.

IFJ'nin raporuna göre Nûcan Melehasan, yakındaki bir kavşakta sivillerden acil tıbbi yardım aldıktan sonra Suriye Özel Hastanesi'ne nakledildi ve buradan taburcu edildikten sonra da baygınlık geçirdi. Hassan, olayın gazeteciliğe ve basın özgürlüğüne yönelik kasıtlı bir saldırı olduğunu belirterek, sorumluların hesap vermesini istedi.

Nûdem Medya Vakfı da olayın ardından muhabirine tam destek verdiğini ifade ederek, Nûcan Melehasan'a acil şifa, güvenlik ve bir an önce gazetecilik çalışmalarına dönmesi dileğini iletti.

(AEK)