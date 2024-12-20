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HABER
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 17:22
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 17:38
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TÜRKİYE’NİN SURİYE’DE İKİ GAZETECİYİ ÖLDÜRMESİ

IFJ: Hesap sorulmasını talep ediyoruz

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger “Gazetecilerin insansız hava aracı tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaları şoke edici. Sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
IFJ: Hesap sorulmasını talep ediyoruz

146 ülkede 190 bağlı kuruluşla 600 binden fazla gazeteciyi temsil eden Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Türkiye’nin Suriye’de gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger “İki meslektaşımız Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili haber yapan değerli gazetecilerdi. Gazeteci olarak çalıştıkları sırada insansız hava aracı tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaları şoke edici. Meslektaşlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyor ve sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz” dedi.

IFJ ayrıca Suriye'deki yeni siyasi otoriteyi ve yetkilileri cinayetle ilgili bağımsız bir soruşturma yürütmeye, suçların faillerini tespit edip mahkûm etmeye çağırdı.

Türkiye’nin Suriye’de öldürdüğü gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin kimdir?
Türkiye’nin Suriye’de öldürdüğü gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin kimdir?
20 Aralık 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
öldürülen gazeteciler
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