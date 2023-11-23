IFJ Genel Sekreteri Bellanger, Filistinli gazetecilere destek için Batı Şeria'da
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger, bugün İsrail’in Gazze Şeridi’nde öldürdüğü gazetecilere dikkat çekmek için Batı Şeria’ya geldi.
Ramallah'ta Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir ile bir basın toplantısı düzenleyen Bellanger, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail’in en az 49 Filistinli gazeteci ve medya çalışanını öldürüldüğünü söyledi.
Cinayetleri ve gazetecilere yönelik devam eden saldırıları kınadı. Ölümler hakkında derhal soruşturma açılması çağrısı yaptı. Bellanger şöyle konuştu:
Çatışma dönemlerinde özgür ve bağımsız bir basına sahip olmak son derece önemli. Ancak hiçbir hikaye bir gazetecinin hayatından değerli değil.
Meslektaşlarımızın yiyecek, içecek ve barınağa ihtiyacı var. Güvenliğe ve donanımlı çalışma alanlarına ihtiyaçları var.
Uluslararası kuruluşları ve hükümetleri, gazetecilerin güvenliğine ve bağımsızlığına ilişkin Birleşmiş Milletler sözleşmesi çağrımızı desteklemeye çağırıyoruz.
İsrail'i, gazeteciler de dâhil olmak üzere silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasını öngören Birleşmiş Milletler sözleşmesine saygı göstermeye çağırıyoruz. İsrail hükümetini de medya çalışanlarının emniyet ve güvenliği ile ifade özgürlüğü haklarını güvence altına almaya çağırıyoruz.
Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir ise, Filistinli gazetecilerin geniş çaplı bir savaşa maruz bırakıldığını ve onlara karşı katliamların yapıldığını söyledi.
Ebu Bekir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Filistinli gazetecilere karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma açılmasını hızlandırması çağrısında bulundu. IFJ daha önce gazetecileri bilinçli hedef aldığı için İsrail’i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmişti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Filistin-İsrail Savaşı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail en az 59 gazeteci ve medya çalışanını öldürdü. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ise savaşın başladığı günden buya 53 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü doğruladı. Öldürülen gazetecilerden 46'sı Filistinli, 4'ü İsrailli ve 3'ü Lübnanlıydı.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(HA)