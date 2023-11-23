IFJ Genel Sekreteri Bellanger, Filistinli gazetecilere destek için Batı Şeria'da

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger, bugün İsrail’in Gazze Şeridi’nde öldürdüğü gazetecilere dikkat çekmek için Batı Şeria’ya geldi.

Ramallah'ta Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir ile bir basın toplantısı düzenleyen Bellanger, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail’in en az 49 Filistinli gazeteci ve medya çalışanını öldürüldüğünü söyledi.

Cinayetleri ve gazetecilere yönelik devam eden saldırıları kınadı. Ölümler hakkında derhal soruşturma açılması çağrısı yaptı. Bellanger şöyle konuştu:

Çatışma dönemlerinde özgür ve bağımsız bir basına sahip olmak son derece önemli. Ancak hiçbir hikaye bir gazetecinin hayatından değerli değil.

Meslektaşlarımızın yiyecek, içecek ve barınağa ihtiyacı var. Güvenliğe ve donanımlı çalışma alanlarına ihtiyaçları var.

Uluslararası kuruluşları ve hükümetleri, gazetecilerin güvenliğine ve bağımsızlığına ilişkin Birleşmiş Milletler sözleşmesi çağrımızı desteklemeye çağırıyoruz.

İsrail'i, gazeteciler de dâhil olmak üzere silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasını öngören Birleşmiş Milletler sözleşmesine saygı göstermeye çağırıyoruz. İsrail hükümetini de medya çalışanlarının emniyet ve güvenliği ile ifade özgürlüğü haklarını güvence altına almaya çağırıyoruz.