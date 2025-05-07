IFJ, gazetecilerin korunması için uluslararası yasal düzenleme çağrısı yaptı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin, Suriye ve Yemen’de öldürülen ve görev yapmakta olan gazeteciler için uluslararası yasal düzenleme çağrısında bulundu.

IFJ, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü kapsamında, Filistin, Yemen, Suriye’de savaş alanlarında öldürülen gazetecilerle ilgili Brüksel’de panel düzenledi.

Panele üç ülkeden sendika temsilcileri katıldı. Etkinlikte gazetecilerin savaş alanında karşı karşıya kaldığı saldırılar ele alındı. Gazeteciler için yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi, gazetecilerin güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, devletlerin gazetecileri hedef alması sonucu cezasız kalması ve keyfi tutuklamalar gibi gazetecilerin zorlu koşullarına değinildi.

Etkinliğe katılan gazeteciler, IFJ öncülüğünde hazırlanan Gazetecilerin Güvenliği Sözleşmesi’nin kabul edilmesi için kampanyalarını sürdüreceklerini açıkladı.

"Acil önlem şart, yoksa gazeteci kalmayacak"

IFJ Başkanı gazeteci Dominique Pradalie, Filistin’de gazetecilerin uluslararası kamuoyuyla gerçekleri paylaşabilmek için İsrail’in soykırım ve ablukasında zor koşullarda çalıştıklarını söyledi.

Pradalie, Gazze’deki giderek artan gazeteci ölümlerine dikkat çekerek, ‘’Buraya bir alarm zili çalmaya geldim. Gazetecileri korumak için bir konvansiyona ihtiyacımız var. Yoksa hiç gazeteci kalmayacak’’ diye konuştu.

"İsrail’in cezasız kalması gazeteciliğe bir tehdit"

Panele Filistin’den, Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasser Abu Baker katıldı. Sahadaki gazetecilerin zor koşullarına değinerek, İsrail’in gazetecileri hedef almasını ve cezasız kalmasını eleştirdi.

Bu cezasızlığın sadece Filistinli gazeteciler için değil aynı zamanda tüm gazeteciler için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Katliamın durdurulması için eylem çağrısında bulundu.

Gazetecilerin ailelerinin de hedef alındığını ifade eden Baker, çözüm için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde süreç başlattıklarını bildirdi.

"Esad rejiminin düşüsü yeni bir ufuk açıyor"

Etkinliğe Suriye’den Suriye Gazeteciler Birliği Başkanı Mouzon Morshed katıldı. Morshed, rejim değişikliğini bir umut olarak gördüğünü söyleyerek şöyle devam etti:

“Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir anın eşiğindeyiz: ideolojiden ve politikadan bağımsız bir basın. Ancak, bu hayali gerçekleştirmek için önümüzde hâlâ uzun bir yol var.”

Öldürülen gazetecilere saygı duruşu

IFJ’nin Yemen için açıklamasında, on yılı aşkın süren savaşın ülkedeki gazeteciler üzerindeki ağır baskısından bahsedildi. Düşük ücretlerle çalışan gazetecilerin yoksullukları, yaygın saldırılar, keyfi tutuklamalar ve cezasız kalan gazeteci cinayetlerini gündeme getirdi. Yemen Gazeteciler Sendikası (YJS) Onursal Saymanı Nabil Al Osaidi ülkesinde öldürülen gazeteciler için saygı duruşunda bulundu.

IFJ'ye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de öldürülen gazeteci sayısı 157.

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(MG/HA)