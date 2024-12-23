IFJ Başkanı: Gazeteciler, devletlerin işledikleri suçlara tanık oldukları için öldürülüyor

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı Dominique Pradalié, Kuzey ve Doğu Suriye’de haber takip ederken SİHA saldırısıyla öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'a ilişkin konuştu.

Fırat Haber Ajansı’na konuşan Pradalié, “İki gazeteci arkadaşımızın, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in katledilmesi kesinlikle kabul edilemez ve tüm uluslararası yasalara aykırıdır” dedi.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü

"Herkes gazetecileri öldürebileceğini düşünüyor"

Gazetecilerin “niçin” hedef alındığına değinen Pradalié, şöyle konuştu: “Gazeteci sahada bir aktör değildir, o bir gözlemcidir, neler olup bittiğine bakmak, bunu bir bağlama oturtmak ve gördüklerini radyo ya da video aracılığıyla dünyaya anlatmak için oradadır. Bu nedenle gazetecileri hedef almak son derece sarsıcıdır. Ve geçen perşembe günü iki arkadaşımızın öldürülmesi tam da gazetecilerin görevlerini yerine getirmesini hedef almıştır.

Bizi en çok sarsan durum ise artık herkesin gazetecileri öldürme hakkına sahip olduğunu düşünmesidir. Herkes gazetecileri öldürebileceğini düşünüyor. Neden mi? Çünkü cezasızlık var. Çünkü katiller cezasız kalıyor ve cezasızlıktan besleniyor.

Ne yazık ki gazetecileri öldürmek isteyen ve bunu ‘başaran’ tek ülke Türkiye değil. İsrail sadece Gazze'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürdü. Bu devletler neden gazetecileri öldürüyor? Çünkü işledikleri suçlara tanıklık edenleri ortadan kaldırmak istiyorlar. İşledikleri ihlallerin ve soykırımların tüm dünyaya ifşa edilmesini engellemek istiyorlar.”

İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı

"10 yıl içinde binden fazla gazeteci öldürüldü"

Gazetecilerin uluslararası hukuk tarafından korunduğunu ifade eden Pradalié, gazetecilerin korunmasını sağlayan sözleşmelere dikkat çekti ve ekledi:

“Başta Cenevre ve Venedik Sözleşmesi olmak üzere, gazetecilerin korunmasını sağlayan bir dizi anlaşma var. Ancak bunların yeterli olmadığı açık. UNESCO'ya göre on yıl içinde binden fazla gazeteci öldürüldü. Bu durum, ne kadar iyi yazılmış olursa olsun, somut ve bağlayıcı tedbirlerle desteklenmeyen bir BM planın hiçbir işe yaramadığını kanıtlıyor.

Bağımsız bir uluslararası soruşturma birimi kurulmalı. Bu birim gazetecilerin öldürüldüğü ülkelerde soruşturmalar yürütmeli, suçluyu- ateş eden kişiyi - ve aynı zamanda ateş etme emrini veren kişiyi tespit etmeli, bu mutlak bir gerekliliktir.

2024'ün başından bu yana 111 gazeteci katledildi. Peki neden? Cezasızlık yüzünden, dolayısıyla gazetecileri her anlamda koruyan ve onlara özel uluslararası bir sözleşmenin varlığını sağlayamazsak, çok yakında hiç gazeteci kalmayacak."

(RT)