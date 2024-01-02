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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 13:34
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 13:44
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IFJ: 2023'te 120 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na (IFJ) göre bu yıl dünya çapında öldürülen gazetecilerin ve medya çalışanlarının yüzde 68'i Gazze’de öldürüldü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
IFJ: 2023'te 120 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) 31 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, 2023’te 120 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Öldürülen gazetecilerin 11'i kadın.

10 Aralık Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Günü öncesinde 94 gazeteci cinayetini belgeleyen IFJ, artıştan İsrail’in Gazze yürüttüğü savaş sorumlu tuttu.

Federasyon, bu yıl dünya çapında öldürülen gazetecilerin ve medya çalışanlarının yüzde 68'inin Gazze’de öldürüldüğünü kaydetti. Gazze'deki savaş sonucunda 75 Filistinli, 4 İsrailli, 3 Lübnanlı gazeteci öldürüldü. Suriye'de ise 3 gazeteci cinayeti işlendi.

Asya - Pasifik bölgesini içerisindeki Hindistan, Afganistan, Filipinler, Bangladeş, Pakistan ve Çin toplamda 12 gazeteci öldürüldü. Kuzey ve Güney Amerika'da da 2023'te 10 gazeteci cinayeti işlendi. 

IFJ, Afrika'da Kamerun, Sudan, Lesoto, Mali, Somali, Mozambik ve Nijerya'da 8 gazeteci öldürüldü. Ruanda'da ise kaza sonucu bir gazeteci yaşamını yitirdi.

Avrupa sınırlarında ise Ukrayna savaşında 1’i Ukraynalı, 1’i Rusyalı ve 1’i de Fransalı olmak üzere 3 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Arnavutluk'ta da 1 gazeteci cinayeti işlendi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger “Bugün düşüncelerimiz, sadece işlerini yaptıkları için öldürülen gazetecilerin yasını tutan aileleri ve dünya haber merkezlerindeki meslektaşlarımızla birlikte. Gazetecilere her zaman hiçbir haberin hayatlarından değerli olmadığını hatırlatsak da, haberlerin üstünü örtmek ve kamuoyunun haber alma hakkını kısıtlamak için kasıtlı olarak hedef alındıkları çok fazla durumla karşılaşıyoruz. Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi demokratik bir haktır; gazetecilerin bağımsız bir şekilde haber yapabilmeleri için korunmalarını sağlamak da hükümetlerin sorumluluğundadır. Bu yılın ölümcül rakamları, devletleri gazetecilerin güvenliğini ve bağımsızlığını korumak için kilit mekanizmaları benimsemeye zorlayan uluslararası bağlayıcı bir araca ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu göstermektedir” dedi.

Öldürülen gazetecilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz

(HA)

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/haber/israil-saldirilarinda-bir-gazeteci-daha-yasamini-yitirdi-289718
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14 Aralık 2023
/haber/rsf-2023-bilancosu-turkiyede-43-gazetecinin-yolu-yil-icinde-hapishaneden-gecti-289264
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/haber/gazzede-iki-gazeteci-daha-olduruldu-289268
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