“İfade özgürlüğü DİSK içinde bazı engellere takılıyor”

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), üye sendikalarından Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) Genel Sekreteri Tolga Balcı’ya sosyal medya hesabından yaptığı bir eleştiri nedeniyle uyarı cezası verilmesini istedi.

Balcı, X‘te DİSK'in 57. kuruluş yıldönümü olan 13 Şubat’ta “DİSK'in değerlerine sahip çıkararak ne Akşenerlere ne de TÜSİAD'çılara yamanmadan yürüyen bir geleneğin ayak izini takip ederek sınıfının sesine ses katmak için buradayız. Safımız direnişçi işçilerinin yanı olacak hep” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Bunun üzerine DİSK Basın-İş Genel Başkanlığı'na bir yazı gönderen DİSK Hukuk Dairesi Başkanı Kazım Doğan ve Genel Sekreter Tayfun Görgün, Balcı’nın yorumunun eleştiri olmadığını, iftira, karalama ve hakaret anlamına geldiğini savundu.

Balcı’nın “DİSK yönetimini asılsız ithamlarla karalayarak konfederasyonun itibarını zedelemeyi hedeflediğini” belirten Doğan ve Görgün, benzer paylaşımların tekrarlanması durumunda DİSK Basın-İş’ten Balcı’yı Disiplin Kurulu'na sevk etmesini talep etti.

"İfade özgürlüğünü savunmak durumunda kaldım"

Konu hakkında bianet’in ulaştığı Balcı, DİSK Basın-İş’e gönderilen yazı için ‘tehdit’ yorumunu yaptı.

Balcı, hem bir gazeteci olarak hem de bir gazeteci sendikasının genel sekreteri olarak kendi ifade özgürlüğünü savunmak durumunda kaldığını söyledi. Söylediklerinin hem DİSK Genel Kurulu’nda hem de sosyal medyada sendika başkanları tarafından "açık açık konuşulduğunu" ekledi.

Ceza metnindeki ifadeleri eleştiren Balcı, “İktidarın kullandığı dili kullanmışlar. Metninden ismimi ve suçlamayı çıkartıp ‘cumhurbaşkanına hakareti’ eklerseniz aynı iktidarın dili” dedi.

“Kazım Doğan, gazeteci azarlamış bir sendika başkanı ki biz de buna DİSK Basın-İş olarak tepki göstermiştik. Cezanın onun imzasıyla gelmesi çok ironik. Bizzat gazetecileri karşısına almış bir sendika başkanı disiplin cezası üzerinden bir gazeteciyi tehdit ediyor” diye konuştu.

Balcı sözlerini, “Herhangi bir eleştiriyi X üzerinden yapabilme özgürlüğünü DİSK’in içinde sağlayabilmek bazı engellere takılıyor. Bunu bile sağlayamadığımız koşullar için sadece üzgün olduğumu söyleyebilirim” ifadeleriyle sonlandırdı.

Dedeoğlu yorum yapmadı

bianet'in telefonla ulaştığı DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ise yazışmanın DİSK içinde yaşandığını, henüz sendika yönetim kuruluyla görüşmediğini belirtip "Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.

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(HA)